В Видземе в аварии погиб человек

В минувшие сутки в стране зарегистрированы шесть ДТП, в которых были и пострадавший, и погибший.

Четыре человека пострадали в авариях в Рижском регионе, в свою очередь один человек получил травмы в результате ДТП в Латгале. Двое из упомянутых людей были пешеходами. Один человек погиб при ДТП в Видземе.