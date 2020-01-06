Пн, 6.01.2020
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В Видземе в аварии погиб человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В воскресенье, 5 января, в ДТП в Видземе погиб человек, свидельствует информация в распоряжении Госполиции. 

В минувшие сутки в стране зарегистрированы шесть ДТП, в которых были и пострадавший, и погибший. 

Четыре человека пострадали в авариях в Рижском регионе, в свою очередь один человек получил травмы в результате ДТП в Латгале. Двое из упомянутых людей были пешеходами. Один человек погиб при ДТП в Видземе. 

В целом за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 44 аварии - 21 из них в Риге, семь в Курземе, по шесть были зафиксированы в Земгале и Латгале и еще четыре в Видземе. 

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