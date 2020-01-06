"Фотография иллюстративная", или Как депутат Сейма Кирштейнс распространяет фальшивые новости

"Благодаря шведской системе пособий, будущие инженеры и врачи из Сомали быстро множатся. Единственная проблема, что растет число потребителей и выбросы, но Грета простит, не белые же". С такой добавкой депутат Сейма Александр Кирштейнс из Национального объединения в социальной сети Twitter ретвитнул запись и фотографию, у видимых на которой людей со Швецией нет никакой связи. Это и близко не единственный пример - Кирштейнс регулярно распространяет фальшивые новости, проповедующие расизм и гомофобию.

ФОТО: Re:baltica

В перепубликованной Кирштейнсом записи в Twitter указано, что на фотографии - типичная семья сомалийцев в пригороде Стокгольма Ринкебю - 12 детей и двое взрослых, они неграмотны и не работают, но в целом от государства получают 67 000 шведских крон (около 6400 евро) в месяц. Аккаунт очевидно анонимный, его единственная задача - ругать премьера Швеции Стефана Левена и его политику, а также показывать в негативном свете иммигрантов и представителей других меньшинств. То, что правде не соответствует и "новость" о семье сомалийцев, под записью указали несколько человек, и в этом легко убедиться, найдя с помощью Google фото оригинал фотографии. Впервые фото было опубликовано пять лет назад в рассказе местного американского СМИ об уважаемой в обществе сомалийской женщине, которая погибла в автоаварии. У фотографии нет связи ни со Швецией, ни с ее системой пособий.

"Текст правильный, а фотография иллюстративная. Я же не пишу, что это конкретная семья в Швеции, я пишу, что пособия в Швеции способствуют рождаемости", - сказал Re:Check Кирштейнс. Он нашел статистику, что в 2012 году рождаемость сомалийских семей в Швеции составляла около 2,5 детей на одну женщину, тогда как в Швеции в целом около 1,4. На вопрос, как фотография с 12 детьми иллюстрирует рождаемость 2,5 детей, Кирштейнс сказал, что речь идет о средней семье и призвал журналистку "не строить из себя ребенка". И мнение Кирштейнса, что пособия в Швеции способствуют рождаемости в сомалийских семьях, скорее всего, не соответствуют правде. Как показывают данные ее статистического бюро, в семьях иммигрантов рождаемость в последние годы снижается и лишь немного превышает в среднем двух детей на одну женщину.

В разговоре с Re:Check депутат настаивал на том, что фальшивые новости не распространяет, но ему нравится черный юмор. Однако неправдивые сообщения в его ленте в Twitter встречаются часто.

ФОТО: Re:baltica