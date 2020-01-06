"Фотография иллюстративная", или Как депутат Сейма Кирштейнс распространяет фальшивые новости
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.
"Благодаря шведской системе пособий, будущие инженеры и врачи из Сомали быстро множатся. Единственная проблема, что растет число потребителей и выбросы, но Грета простит, не белые же". С такой добавкой депутат Сейма Александр Кирштейнс из Национального объединения в социальной сети Twitter ретвитнул запись и фотографию, у видимых на которой людей со Швецией нет никакой связи. Это и близко не единственный пример - Кирштейнс регулярно распространяет фальшивые новости, проповедующие расизм и гомофобию.
В перепубликованной Кирштейнсом записи в Twitter указано, что на фотографии - типичная семья сомалийцев в пригороде Стокгольма Ринкебю - 12 детей и двое взрослых, они неграмотны и не работают, но в целом от государства получают 67 000 шведских крон (около 6400 евро) в месяц. Аккаунт очевидно анонимный, его единственная задача - ругать премьера Швеции Стефана Левена и его политику, а также показывать в негативном свете иммигрантов и представителей других меньшинств. То, что правде не соответствует и "новость" о семье сомалийцев, под записью указали несколько человек, и в этом легко убедиться, найдя с помощью Google фото оригинал фотографии. Впервые фото было опубликовано пять лет назад в рассказе местного американского СМИ об уважаемой в обществе сомалийской женщине, которая погибла в автоаварии. У фотографии нет связи ни со Швецией, ни с ее системой пособий.
"Текст правильный, а фотография иллюстративная. Я же не пишу, что это конкретная семья в Швеции, я пишу, что пособия в Швеции способствуют рождаемости", - сказал Re:Check Кирштейнс. Он нашел статистику, что в 2012 году рождаемость сомалийских семей в Швеции составляла около 2,5 детей на одну женщину, тогда как в Швеции в целом около 1,4. На вопрос, как фотография с 12 детьми иллюстрирует рождаемость 2,5 детей, Кирштейнс сказал, что речь идет о средней семье и призвал журналистку "не строить из себя ребенка". И мнение Кирштейнса, что пособия в Швеции способствуют рождаемости в сомалийских семьях, скорее всего, не соответствуют правде. Как показывают данные ее статистического бюро, в семьях иммигрантов рождаемость в последние годы снижается и лишь немного превышает в среднем двух детей на одну женщину.
В разговоре с Re:Check депутат настаивал на том, что фальшивые новости не распространяет, но ему нравится черный юмор. Однако неправдивые сообщения в его ленте в Twitter встречаются часто.
В начале ноября Кирштейнс вызвал возражения пользователей Twitter, перепубликовав распространенную несколькими русскоязычными аккаунтами карту с самыми популярными именами мальчиков в странах Европы. В нескольких в качестве самых распространенных упомянутые имена, характерные арабскому народу. Кирштейнс в дискуссии в Twitter выслушал обвинения, что распространяет ложь, и таких имен даже нет в первых десятках самых популярных даваемых имен, и пытался ситуацию спасти. Он пояснил, что на самом деле на ней отражены только самые популярные мусульманские имена. Но и это не правда. И в связи с этой записью в Twitter депутат не считает, что вводил в заблуждение.
Иммигранты - не единственный объект интересов Кирштейнса. Депутат Сейма от Национального объединения в соцсетях не избегает использования таких слов как "европедофилы", "педики", "голубая мафия", и озаботился Стамбульской конвенцией и тем, что часть членов НО и его сторонников называет гендеризмом.
Конвенцию депутат НО упомянул, перепубликовав несколько недель назад и переведя на латышский "новость" о том, что в США некий отец выбил зубы мужчине, который преследовал его дочь-подростка в женском туалете супермаркета. И эта запись - ложь: такого события не было и в "шутке", которая уже долгое время циркулирует по интернету, используется несвязанное изображение с Facebook-профиля какого-то мужчины.
В свою очередь еще недавно депутат перепубликовал новость о том, что иммигранты пытались сорвать празднования Святого Николаса в Австрии. Депутат ретвитнул ее, несмотря на то, что в первоначальной записи в Twitter несколько человек указали, что это ложь - на самом деле на коротком видео видна распространенная в Альпийском регионе традиция, во время которой одевшиеся в похожих на чертей существ люди розгами секут участников праздника. На распространенном видео видно, что игра превратилась в настоящее избиение, однако нет доказательств тому, что в происходящее вовлечены иммигранты.
Социальную сеть Twitter ежедневно используют несколько однопартийцев Карштейнса из Национального объединения, а также его коллеги депутаты Сейма. Ни один из них ни под одной из рассмотренных Re:Check фальшивых новостей не указал Кирштейнсу, что коллега распространяет ложь. И другим образом разговоров в партии об этом не было, сказал Кирштейнс.
Вывод: депутат Национального объединения Александр Кирштейнс регулярно перепубликует в Twitter фальшивые новости - гомофобские и расистские публикации, которые выдуманы и таким образом не соответствуют правде. Депутат делает это, несмотря на факт, что под некоторыми записями указаны, что они лживы.