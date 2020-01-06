Затруднено движение на латвийских дорогах: водителей предупреждают о черном льде

Утром понедельника затруднены условия езды на Айнажском шоссе (А1), Видземском шоссе (А2), участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Стренчи, Рижских объездных дорогах (А4 и А5), Даугавпилсском шоссе (А6) от Риги до Ницгале, Баусском шоссе (А7) от Риги до Иецавы, на Елгавском шоссе (A8), Лиепайском шоссе (A9) от Риги до Салдуса, Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Талси, Резекненском шоссе (A12) от Екабпилса до Лудзы, на участке шоссе Гребнево-Медуми (A13) от Гребнево до Споги, на Резекненской объездной дороге (A15) и Кокнесском шоссе (P80).