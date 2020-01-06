Затруднено движение на латвийских дорогах: водителей предупреждают о черном льде

Сегодня, 6 января, утром во многих районах Латвии обледенение и снег затрудняют движение по главным и региональным государственным автодорогам, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi (LVC).
Для улучшения условий езды на дорогах страны сегодня утром работает 131 единица зимней техники LVC.
Утром понедельника затруднены условия езды на Айнажском шоссе (А1), Видземском шоссе (А2), участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Стренчи, Рижских объездных дорогах (А4 и А5), Даугавпилсском шоссе (А6) от Риги до Ницгале, Баусском шоссе (А7) от Риги до Иецавы, на Елгавском шоссе (A8), Лиепайском шоссе (A9) от Риги до Салдуса, Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Талси, Резекненском шоссе (A12) от Екабпилса до Лудзы, на участке шоссе Гребнево-Медуми (A13) от Гребнево до Споги, на Резекненской объездной дороге (A15) и Кокнесском шоссе (P80).
Условия вождения затруднены также на региональных дорогах по всей Латвии, за исключением дорог в окрестностях Даугавпилса, Краславы, Кулдиги, Лиепаи, Лудзы, Прейли, Салдуса, Валки и Вентспилса.
LVC призывает автоводителей к особой осторожности и предупреждает, что на дорогах может образовываться т.н. черный лед.