В США мужчина застрелил невесту спустя пару дней после помолвки

В штате Техас, США, 39-летнему мужчине выдвинуты обвинения в убийстве женщины, которой он сделал предложение всего за несколько дней до этого, сообщает CNN.
Кендрик Маркеет Акин после трехмесячных отношений в новогоднюю ночь сделал предложение своей подруге Доминике Джефферсон. Спустя несколько дней, в субботу, 4 января, он, возможно, застрелил женщину, сообщило управление полиции Хьюстона.
Стражи порядка отреагировали на стрельбу в комплексе многоквартирных домов в Хьюстоне, и свидетель сказал, что друг жертвы сбежал с места происшествия.
Свидетель рассказал полицейским, что Акин, судя по всему, сбежал, но после этого вернулся и изображал "убитого горем жениха", который пытался помочь женщине, сказали в департаменте.
Мужчина был задержан на месте событий. Его адвокат от комментариев отказалась.