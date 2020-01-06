Газета: доверие к партиям падает, рейтинг института президентства вырос почти вдвое

Согласно результатам опроса о доверии жителей государственным и общественным институтам, рейтинг института президентства все еще является одним из самых низких за последние десять лет, однако за шесть месяцев после вступления Эгила Левитса в должность президента Латвии рейтинг института президентства почти удвоился, увеличившись с 3,5 пункта в конце 2018 года до 6,5 пункта. Это позволило институту президентства подняться с 17-го на 12-е место в данном рейтинге.

За последние 10 лет самый высокий уровень доверия к институту президентства был зафиксирован в то время, когда страной управлял Раймонд Вейонис. В конце первого года его президентства рейтинг доверия составил 41,1 пункта, однако с окончанием срока его полномочий на посту президента он упал до 3,5 пункта.

Выросло доверие жителей страны и к Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Если в конце 2018 года его рейтинг был негативным, то в конце 2019 года впервые за последние семь лет он достиг 0,1 пункта, поднявшись с 20-го на 17-е место в рейтинге.

Немного - на 0, 4 пункта - увеличился также рейтинг Национальных вооруженных сил (НВС), что позволило НВС сохранить вторую позицию в рейтинге доверия жителей Латвии.

Позитивную оценку получила также прокуратура, заслужившая 5,9 пункта, и суд, получивший 3,4 пункта.

Вышеупомянутые институты являются единственными, которым удалось повысить свой рейтинг. Еще 21 институт в глазах жителей Латвии потерял пункты доверия, несмотря на то, что многие из них все еще занимают более высокую строчку рейтинга, чем институт президентства или KNAB.

К примеру, многолетний лидер данного рейтинга - образовательные учреждения - за год потерял 8,6 пункта.

Доверие к коммерческим банкам упало с -14 пунктов в конце 2018 года до - 36,7 пунктов в конце 2019 года, что обеспечило этому институту 21-е место в рейтинге.

Кабинет министров, потеряв за год 0,9 пункта, сохранил свое 22-е место в рейтинге с результатом в - 50,3 пункта. Рейтинг Сейма за год упал на 2,9 пункта, составив -59,9% пункта, что позволило парламенту сохранить свое 23-е место в рейтинге.

Политические партии за год потеряли 6,9 пункта общественного доверия, оставшись на последнем месте рейтинга с результатом -76,4 пункта.