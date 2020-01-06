Красавица-пианистка поразила Сеть выполнением упражнений во время игры

Американская пианистка Лола Астанова родом из Ташкента показала в своем Instagram-аккаунте, как делает зарядку, исполняя на рояле "Рондо в турецком стиле" Вольфганга Амадея Моцарта.
"Это мой новый режим тренировок на 2020 год!", - подписала пианистка видео, на котором демонстрирует комплекс упражнений из приседаний, выпадов и махов ногами, виртуозно играя на инструменте.
Этот ролик посмотрели уже более 330 тысяч пользователей Сети, оставив более двух тысяч комментариев.
"Когда ваш день расписан настолько, что приходится выполнять несколько задач одновременно", - пошутил один из фолловеров.
33-летняя Лола Астанова последние 18 лет живет и работает США.
Она впервые села за фортепиано в шесть лет, а уже год спустя участвовала в концертах и фестивалях по всей Европе и США.
Стоит отметить, что Лола не только талантливый музыкант, но и просто красавица.