Пн, 6.01.2020
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Винькеле: круглосуточная доступность специалистов в части больниц - лишь иллюзия

Илзе Винькеле

ФОТО: Una Kupruka/LETA

В регионах есть больницы, которые поддерживают иллюзию доступности специалистов в круглосуточном режиме, в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

В реальности круглосуточные услуги специалистов в этих больницах не обеспечиваются. Поток пациентов в круглосуточном режиме также является небольшим, сообщила министр.

По ее словам, в связи с вышесказанным ожидаются перемены, однако закрытия больниц не предвидится, потому что в Латвии существует острая нехватка медицинских учреждений, где человек после серьезных, сложных операций в Риге или региональных больницах мог бы получить качественный уход, пояснила министр.

Министр пообещала, что промежуточный отчет о проверках в больницах будет рассмотрен правительством завтра, 7 января, или на следующей неделе, 14 января, а более подробное изложение выводов Винькеле пообещала предоставить в феврале.

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