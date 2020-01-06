Винькеле: круглосуточная доступность специалистов в части больниц - лишь иллюзия

В регионах есть больницы, которые поддерживают иллюзию доступности специалистов в круглосуточном режиме, в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.
В реальности круглосуточные услуги специалистов в этих больницах не обеспечиваются. Поток пациентов в круглосуточном режиме также является небольшим, сообщила министр.
По ее словам, в связи с вышесказанным ожидаются перемены, однако закрытия больниц не предвидится, потому что в Латвии существует острая нехватка медицинских учреждений, где человек после серьезных, сложных операций в Риге или региональных больницах мог бы получить качественный уход, пояснила министр.
Министр пообещала, что промежуточный отчет о проверках в больницах будет рассмотрен правительством завтра, 7 января, или на следующей неделе, 14 января, а более подробное изложение выводов Винькеле пообещала предоставить в феврале.