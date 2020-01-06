Винькеле: круглосуточная доступность специалистов в части больниц - лишь иллюзия

По ее словам, в связи с вышесказанным ожидаются перемены, однако закрытия больниц не предвидится, потому что в Латвии существует острая нехватка медицинских учреждений, где человек после серьезных, сложных операций в Риге или региональных больницах мог бы получить качественный уход, пояснила министр.