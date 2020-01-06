В прошлом году в Латвии было ликвидировано рекордное количество предприятий

В прошлом году в Латвии было ликвидировано 23 881 предприятие, что на 3137 компаний или 15,1% больше, чем годом ранее, когда было ликвидировано 20 744 предприятия.

В то же время представители Lursoft отметили, что в прошлом году Регистр предприятий провел упрощенную процедуру ликвидации клиентов с высоким уровнем риска, в первую очередь исключив из Регистра предприятий тех юридических лиц, которые не раскрыли своего истинного выгодоприобретателя. Это было сделано, чтобы улучшить ситуацию в сфере предотвращения отмывания денег и способствовать безопасности бизнес-среды в Латвии.

По данным Lursoft, сфера деятельности почти десятой части компаний, ликвидированных в прошлом году, не известна.

В свою очередь 3,5% ликвидированных в прошлом году предприятий занимались строительством жилых и нежилых зданий, а 2,6% ликвидированных компаний предоставляли услуги общественного питания.