В прошлом году в Латвии было ликвидировано рекордное количество предприятий

В прошлом году в Латвии было ликвидировано рекордно большое количество компаний, сообщили агентству LETA представители Lursoft.
В прошлом году в Латвии было ликвидировано 23 881 предприятие, что на 3137 компаний или 15,1% больше, чем годом ранее, когда было ликвидировано 20 744 предприятия.
В то же время представители Lursoft отметили, что в прошлом году Регистр предприятий провел упрощенную процедуру ликвидации клиентов с высоким уровнем риска, в первую очередь исключив из Регистра предприятий тех юридических лиц, которые не раскрыли своего истинного выгодоприобретателя. Это было сделано, чтобы улучшить ситуацию в сфере предотвращения отмывания денег и способствовать безопасности бизнес-среды в Латвии.
По данным Lursoft, сфера деятельности почти десятой части компаний, ликвидированных в прошлом году, не известна.
В свою очередь 3,5% ликвидированных в прошлом году предприятий занимались строительством жилых и нежилых зданий, а 2,6% ликвидированных компаний предоставляли услуги общественного питания.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом средний возраст ликвидируемых компаний уменьшился. Если средний возраст ликвидированных в 2018 году компаний составлял почти 11 лет, то средний возраст ликвидированных в прошлом году компаний составил 8,4 года.