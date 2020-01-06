Пн, 6.01.2020
Депутат Национального объединения Александр Кирштейнс регулярно публикует в Twitter фальшивые новости - гомофобские и расистские публикации, которые выдуманы и таким образом не соответствуют правде. RE:BALTICA/RE:CHECK

Финансовая пирамида, в которую финны вложили 40 миллионов евро, разваливается

ФОТО: Reuters / Scanpix

Финансовая пирамида OneCoin начала разрушаться, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.

Ранее люди, которые имеют дело с OneCoin в Эстонии, рассказали Postimees, что они вложили в схему десятки тысяч евро.

Один из главных сайтов организации был закрыт уже более месяца назад.

Несколько директоров сети покинули компанию, и работники штаб-квартиры организации освобождены от занимаемых должностей.

Финны вложили в пирамиду не менее 40 миллионов евро, и большая часть из них потеряют свои деньги.

Основатель пирамиды, болгарка Ружа Игнатова, объявлена в международный розыск. Штаб-квартира организации находится в Софии.

OneCoin позиционировалась как цифровая валюта, аналогичная системе Биткойн.

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