Первый выход Кейт Миддлтон в 2020 году: эффектно - в фетровой шляпе
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили накануне традиционную воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Это их первый публичный выход в новом году.
Кейт Миддлтон вновь продемонстрировала безупречное чувство стиля, представ в элегантном пурпурном пальто с воротником-стойкой от бренда Roksanda, сапогах до колен Stuart Weitzman и темно-синей фетровой шляпе Hicks & Brown.
Свой образ герцогиня дополнила сумочкой Jaeger и перчатками в тон пальто.
Браво, Кэтрин!