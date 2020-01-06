Пн, 6.01.2020
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Первый выход Кейт Миддлтон в 2020 году: эффектно - в фетровой шляпе
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ФОТО: PA/Scanpix

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили накануне традиционную воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Это их первый публичный выход в новом году.

Кейт Миддлтон вновь продемонстрировала безупречное чувство стиля, представ в элегантном пурпурном пальто с воротником-стойкой от бренда Roksanda, сапогах до колен Stuart Weitzman и темно-синей фетровой шляпе Hicks & Brown.

Свой образ герцогиня дополнила сумочкой Jaeger и перчатками в тон пальто.

Браво, Кэтрин!

ФОТО: Joe Giddens / PA Wire/PA Images

ФОТО: Joe Giddens / PA Wire/PA Images

ФОТО: Joe Giddens / PA Wire/PA Images

ФОТО: Joe Giddens / PA Wire/PA Images

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