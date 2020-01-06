У самолета во время взлета отвалилось шасси; пассажир снял это на видео

У самолета канадской авиакомпании Air Canada Express во время взлета отвалилось одно из шасси, в результате чего экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт, сообщает CNN.
Инцидент произошел в пятницу, когда самолет вылетел из Монреаля, чтобы отправиться в Баготвилль.
В результате инцидента никто не пострадал.
В самолете находились 59 пассажиров, одному из них удалось момент происшествия снять на видео. Пассажир разместил запись в соцсетях.
Самолет Dash 8-300 после происшествия благополучно вернулся в аэропорт. Как рассказали представители авиакомпании, пилоты ни на мгновение не теряли контроля над летательным аппаратом.
Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...— Tom (@caf_tom) January 3, 2020
2020 commence plutôt bien 🤔 pic.twitter.com/eZhbOJqIQr