Пн, 6.01.2020
Депутат Национального объединения Александр Кирштейнс регулярно публикует в Twitter фальшивые новости - гомофобские и расистские публикации, которые выдуманы и таким образом не соответствуют правде. RE:BALTICA/RE:CHECK

У самолета во время взлета отвалилось шасси; пассажир снял это на видео

ФОТО: twitter.com

У самолета канадской авиакомпании Air Canada Express во время взлета отвалилось одно из шасси, в результате чего экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт, сообщает CNN.

Инцидент произошел в пятницу, когда самолет вылетел из Монреаля, чтобы отправиться в Баготвилль.

В результате инцидента никто не пострадал.

В самолете находились 59 пассажиров, одному из них удалось момент происшествия снять на видео. Пассажир разместил запись в соцсетях.

Самолет Dash 8-300 после происшествия благополучно вернулся в аэропорт. Как рассказали представители авиакомпании, пилоты ни на мгновение не теряли контроля над летательным аппаратом.

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