Пт, 10.01.2020
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Екатерина Лисина - девушка с самыми длинными ногами в мире
Instagram недели

Екатерина Лисина

ФОТО: instagram.com/ekaterina_lisina15

Совсем недавно Екатерина Лисина играла в баскетбол и завоёвывала награды как на клубном, так и международном уровнях. Затем девушка ушла из спорта и сейчас всё больше времени проводит на фотосессиях.

Екатерина родилась в Пензе 15 октября 1987 года. Её семья была тесно связана с баскетболом - мама выступала за местный "Спартак", а отец был тренером. Неудивительно, что и девушка пошла по стопам родителей.

Во время своей карьеры Лисина выступала на позиции центрового, а её первым профессиональным клубом стал "МиЗо Печ" из Венгрии. Затем она выступала за московский ЦСКА и "Спартак", с которым стала чемпионкой России и победительницей Евролиги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На счету Лисиной также выступления за национальную сборную России, с которой она завоевала серебряные медали чемпионата мира 2006 года, а через год победила чемпионате Европы. Также в активе Лисиной бронза Олимпийских игр в Пекине (2008) и серебро чемпионата Европы (2009).

Попрощавшись с баскетболом, девушка начала карьеру модели, а в 2017 году подала две заявки в книгу рекордов Гиннесса. Обе были удовлетворены и девушка получила сертификат, что её ноги являются самыми длинными в мире (133 см). Кроме того, девушку признали самой высокой моделью в мире - 205,7 см.

Рост она унаследовала от родителей: у отца 198 см, а у мамы - 188. Правда, Катя переросла их и перешагнула отметку в два метра. Девушка признаётся, что с детства комплексовала из-за роста, но всё изменил баскетбол.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Переживала. Даже хотелось стать ниже. Но всё изменил баскетбол, я стала много общаться с высокими девушками и парнями. К 19 годам мне стало ясно, что я нравлюсь парням, что у меня много поклонников. Это раскрепостило!", - цитирует Лисину "Пятый канал".

Катя является обладательницей ещё одного официального рекорда - у неё самая большая стопа среди женщин России. Ей приходится искать обувь 47-го размера, а это не так уж и просто. Девушка рассказывает, что в Москве есть всего один магазин, который ей подходит, но и там не всегда есть выбор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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С этими трудностями, впрочем, Екатерина справляется. На Instagram Екатерины подписаны 163 тысячи человек, которые наблюдают за буднями экс-баскетболистки. Девушка не стесняется публиковать и откровенные фотографии, которые молниеносно провоцируют обсуждения и комплименты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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