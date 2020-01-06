"Утверждая главу совета Rīgas satiksme, допустили нарушения": Радзевич планирует обратиться в прокуратуру

Исполнительный директор Риги и держатель долей капитала предприятий Рижской думы Юрис Радзевич планирует обратиться в прокуратуру с просьбой дать оценку, не превысил ли предыдущий держатель долей капитала Rīgas satiksme полномочия должностного лица, назначив председателем совета предприятия Роланда Клинциса. Об этом Радзевич заявил сегодня Латвийскому радио.
По его словам, юристы считают, что при утверждении Клинциса в должности председателя совета Rīgas satiksme сроком на пять лет могла быть нарушена процедура. По мнению юристов, в лучшем случае его можно было назначить временным председателем совета, сказал Радзевич.
Он указал на то, что глава совета был утвержден в должности на основании результатов предыдущего конкурса, в котором тот участвовал безрезультатно.
Сегодня Радзевич также планирует провести встречу с членами совета Rīgas satiksme.
Как сообщалось ранее, в декабре вице-мэр Риги Друвис Клейнс, который являлся на тот момент держателем долей капитала Rīgas satiksme, неожиданно частично сменил состав совета предприятия, отстранив от должностей нескольких лиц. Он мотивировал это тем, что у него возникли сомнения по поводу процедуры отбора этих кандидатов.
3 декабря на должность нового председателя совета компании Rīgas satiksme был назначен Роланд Клинцис.
Однако, согласно поправкам к закону об управлении обществами капитала и долями капитала публичного лица, с 1 января держателем долей капитала всех капитальных обществ Рижской думы стал исполнительный директор Риги Юрис Радзевич, у которого вышеупомянутые кадровые перестановки вызвали много вопросов.