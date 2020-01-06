"Утверждая главу совета Rīgas satiksme, допустили нарушения": Радзевич планирует обратиться в прокуратуру

По его словам, юристы считают, что при утверждении Клинциса в должности председателя совета Rīgas satiksme сроком на пять лет могла быть нарушена процедура. По мнению юристов, в лучшем случае его можно было назначить временным председателем совета, сказал Радзевич.

Он указал на то, что глава совета был утвержден в должности на основании результатов предыдущего конкурса, в котором тот участвовал безрезультатно.

Сегодня Радзевич также планирует провести встречу с членами совета Rīgas satiksme.

Как сообщалось ранее, в декабре вице-мэр Риги Друвис Клейнс, который являлся на тот момент держателем долей капитала Rīgas satiksme, неожиданно частично сменил состав совета предприятия, отстранив от должностей нескольких лиц. Он мотивировал это тем, что у него возникли сомнения по поводу процедуры отбора этих кандидатов.

3 декабря на должность нового председателя совета компании Rīgas satiksme был назначен Роланд Клинцис.