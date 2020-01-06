"И тут он начал меня душить". Почему насилие в сексе становится обыденным

Одна из руководителей организации Адина Клэр говорит, что результаты опроса демонстрируют, как часто молодые женщины сталкиваются с насилием со стороны партнеров, с которыми они были согласны заниматься сексом, а те, в свою очередь, стали их внезапно унижать и запугивать. "Согласие на секс не умаляет серьезности таких деяний, как пощечины или попытки удушения", - говорит она.

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"Я была в ужасе"

Эмме (имя изменено) за 30, и после того как она разошлась со своим партнером, она провела одну ночь с понравившимся ей мужчиной.

"Мы были в постели, и вдруг во время секса, без какого либо предупреждения, он начал меня душить. Я была в ужасе и полностью шокирована. Я чувствовала себя совсем незащищенной, понимая, что он может сделать со мной все что угодно", - говорит она.

Она также винит в таких ситуациях порнографию. "Было ощущение, что он видел нечто подобное в интернете и хотел попробовать сделать это в реальной жизни", - говорит Эмма.

Согласно результатам опроса, из тех женщин, которые столкнулись с подобным насилием, 42% считают, что стали жертвами психологического давления, или их просто вынудили принять в этом участие.

Насилие становится нормой?

Стивен Поп - психотерапевт, специалист по вопросам сексуальных и личных отношений между людьми.

В интервью Би-би-си он сказал, что каждый день сталкивается с серьезными последствиями насилия во время секса.

"Это просто незамеченная эпидемия. Люди это делают, потому что считают, что это нормальное поведение, но это может быть очень вредно и даже опасно", - говорит он.

"Для многих подобные действия как минимум принижают значимость интимных отношений, но в худших случаях насилие становится чем-то нормальным".

Поп также обеспокоен, что те, кто прибегают к такому поведению, часто не оценивают риски.

"Ко мне приходят люди, которых чуть не придушили. Им настолько сильно сжимали горло, что они теряли сознание".

"Следует помнить, что удушение всегда чревато огромным риском, но именно об этим люди обычно не думают".

Защитница прав женщин Фиона Маккензи назвала результаты опроса ужасающими.

"Я часто сталкиваюсь с женщинами, которых мужчины душили, давали им пощечины, плевали в них, ругали или даже били, при том что секс был по обоюдному согласию. Во многих случаях сами женщины не сразу понимали, насколько такое поведение их травмировало", - говорит она.

Она основала организацию "Мы не можем с этим согласиться" после того, как заметила, что в судах все чаще рассматриваются случаи, когда женщина погибла во время секс-игр. Подсудимые использовали тот факт, что секс происходил по взаимному согласию как часть своей защиты.

Анна говорит, что секс становится все более ориентированным на желания мужчин, а что интересы и предпочтения женщин все чаще просто игнорируются. "Что они от этого получают?" - спрашивает она.

Она говорит, что насилие во время секса становится чем-то вроде нормы. "Они - простые парни", - говорит она про своих бывших партнеров.