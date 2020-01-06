Астронавт: инопланетяне существуют и, возможно, находятся и на Земле

"Инопланетяне существуют, по данному поводу двух мнений нет. Среди миллиардов звезд определенно могут существовать многие и различные формы жизни", - прокомментировала изданию Observer Magazine Шармен.

56-летняя Хелена Шармен вписала свое имя в историю, когда в мае 1991 года отправилась на советскую космическую станцию МИР.

По профессии химик, сейчас она работает в Имперском лондонском колледже. В интервью она добавила, что инопланетяне могут не быть созданными из углерода и азота как мы, однако возможно, что они среди нас, просто мы их не видим.

Бывшая астронавт также отметила свое возмущение по поводу того, что ее часто называют первой женщиной в космосе, а не как полагается - первым британцем в космосе.

"Так обычно говорят, чтобы люди автоматически не подумали, что это был мужчина. Когда Тим Пик отправился в космос, некоторые люди обо мне просто забыли. Для мужчины быть первым в космосе - это норма, поэтому я очень рада, что я этот порядок нарушила", - рассказала Шармен.

Также она открыла, что посещение космоса научило ее, что на самом деле важны только люди, а не материальные вещи.