Из семьи изъяли мальчика, который пешком пошел к бабушке из Карсавы в Вилякский край

Полиции о мальчике на дороге Карсава-Балтинава вблизи территории Карсавского края сообщили в пятницу в 14:35. Полиция передала ребенка сиротскому суду, и о невыполнении родительских обязанностей была проинформирована и Социальная служба.

Как рассказала председатель сиротского суда Карсавского края Сандра Чейране, мальчик хотел пройти пешком от своего дома в Карсавском крае до дома бабушки в Вилякском крае, однако не осознавал, как далеко бабушка живет.

Для выяснения обстоятельств член сиротского суда приняла единоличное решение ребенка из семьи изъять, и сейчас десятилетний мальчик помещен в приемную семью, однако оформляются документы, чтобы поместить его в кризисный центр. Через две недели сиротский суд уже коллегиально, принимая во внимание обстоятельства дела, снова примет решение в связи с ребенком.

Семья мальчика, в которой есть еще один ребенок, ранее, но давно, уже попадала в поле зрения учреждений. Детей воспитывает только мама.

Как мальчику, так и семье обеспечена помощь психологов.