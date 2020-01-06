Православные отмечают Рождество Христово: светлого всем праздника!

На дворе зима, за окном пасмурно, а дома наполнены теплом, сердца - любовью, души - радостью! В ночь с 6 на 7 января православные всего мира, а также староверы отмечают Рождество Христово - самый добрый и светлый праздник в году!
Из истории праздника
Празднование Рождества Христова уходит корнями вглубь веков. В этот день на свет появился Мессия. Верующие славят не только Иисуса Христа, но и Деву Марию. Она совершила подвиг, произведя на свет младенца, которому было суждено спасти человечество.
В день рождения Христа Мария скрывалась со своим мужем Иосифом от язычников, которых разослал царь Ирод. В день, когда младенец должен был появиться на свет, супруги шли в Вифлеем и, не найдя свободного места на постоялом дворе, вынуждены были коротать ночь там, где скот пережидал непогоду.
Именно там Дева Мария произвела на свет младенца. Небо озарилось яркой звездой, названной Вифлеемской, которая известила мир о рождении Спасителя.
Этот праздник является светлым и радостным, но не стоит забывать и о том, что события, сопутствующие рождению младенца Христа, были далеко не самыми светлыми.
У царя Ирода был замысел найти и погубить младенца Мессию. Так как он не знал, кто точно может оказаться новым Царем Иудейским, он приказал казнить всех мальчиков младше двух лет в надежде, что среди них окажется Иисус Христос.
Галерея: Литургия в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова
Традиции и приметы
Существует множество традиций и обычаев, которые соблюдают верующие в день Рождества. 7 января 2020 года вновь состоится торжественная служба, однако эта церемония будет лишь началом праздника.
- В ночь с 6 на 7 января 2020 года Митрополит Рижский и всея Латвии Александр совершит ночную Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова в Риге.
(Богослужение будет транслироваться в прямом эфире на государственном телеканале LTV1. Начало трансляции в 23:50).
После прочтения молитв в храмах и церквях верующие отправятся по домам, где будут праздновать Рождество в кругу семьи.
В этот день разрешено употреблять в пищу продукты, на которые был наложен запрет во время поста. Однако нельзя злоупотреблять спиртным.
Еще одной неотъемлемой частью празднования являются подарки. Для детей их, по традиции, кладут под рождественское дерево, на которое в честь праздника помещают звезду, символизирующую Вифлеемскую.
Галерея: Православные и староверы отмечают Рождество
К Рождеству обязательно украшают дом. Можно использовать небольшие свечи, яркие гирлянды, еловые венки и иные декоративные вещи, создающие атмосферу уюта и приближающегося чуда.
Рождество обычно отмечается в кругу семьи. Это семейный праздник, который сближает людей. Традиционным считается и поход к друзьям или знакомым.
Рождественский праздник - прекрасная возможность встретиться с близкими и поздравить их, пожелать им счастья и обменяться сувенирами.
Галерея: Рождественская служба в православном храме
На Рождество Христово принято помогать всем, кто нуждается в поддержке, а также искренне раскаиваться в неблаговидных поступках. 7 января тем, кто находится в ссоре, Высшие Силы помогут примириться и позабыть о разногласиях.
В этот праздник всегда обращали внимание на приметы. Считалось, что снегопад предупреждает о ранней весне, а морозы и ветер - о долгой зиме.
Церковные правила запрещают в этот день гадать. Также 7 января не стоит убираться, заниматься делами по дому, затевать ремонт, а также работать без особой надобности.
Видео: Православное Рождество в Латвии
От Русского TVNET
Русский TVNET от души поздравляет всех православных с Рождеством Христовым и желает благополучия, душевного покоя, мирного неба над головой и уверенности в завтрашнем дне!
Не завидуйте, не злорадствуйте, любите себя, близких, вообще людей и саму жизнь! Не делайте никому ничего плохого, даже если вам кто-то насолил.
Словом, оставайтесь людьми в любой ситуации, живите честно, по совести и научите этому своих детей!
Пусть ваш дом будет полной чашей, но не в смысле того, чтобы черную икру столовой ложкой уплетать и фуа-гра с лангустами закусывать в тесном семейном кругу, а чтобы гостеприимство и радушие, от вас исходящие, переполняли ваши сердца и притягивали людей. Тогда, будьте уверены, на скорую руку пожаренная картошечка со всем еще чем-то найденным в холодильнике будет во сто раз вкуснее дорогущих заморских изысков!
Цените приятные мелочи, которыми полна наша жизнь, дарите радость родным и близким, помогайте тем, кто в этом нуждается,
ведь жизнь коротка, а надо успеть сделать так много хорошего... От этого мы сами станем счастливее!
Со светлым праздником Рождества Христова!