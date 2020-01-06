Православные отмечают Рождество Христово: светлого всем праздника!

Из истории праздника

Празднование Рождества Христова уходит корнями вглубь веков. В этот день на свет появился Мессия. Верующие славят не только Иисуса Христа, но и Деву Марию. Она совершила подвиг, произведя на свет младенца, которому было суждено спасти человечество.

В день рождения Христа Мария скрывалась со своим мужем Иосифом от язычников, которых разослал царь Ирод. В день, когда младенец должен был появиться на свет, супруги шли в Вифлеем и, не найдя свободного места на постоялом дворе, вынуждены были коротать ночь там, где скот пережидал непогоду.

Именно там Дева Мария произвела на свет младенца. Небо озарилось яркой звездой, названной Вифлеемской, которая известила мир о рождении Спасителя.

Этот праздник является светлым и радостным, но не стоит забывать и о том, что события, сопутствующие рождению младенца Христа, были далеко не самыми светлыми.

У царя Ирода был замысел найти и погубить младенца Мессию. Так как он не знал, кто точно может оказаться новым Царем Иудейским, он приказал казнить всех мальчиков младше двух лет в надежде, что среди них окажется Иисус Христос.

Галерея: Литургия в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова

Традиции и приметы

Существует множество традиций и обычаев, которые соблюдают верующие в день Рождества. 7 января 2020 года вновь состоится торжественная служба, однако эта церемония будет лишь началом праздника.

В ночь с 6 на 7 января 2020 года Митрополит Рижский и всея Латвии Александр совершит ночную Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова в Риге. (Богослужение будет транслироваться в прямом эфире на государственном телеканале LTV1. Начало трансляции в 23:50).

После прочтения молитв в храмах и церквях верующие отправятся по домам, где будут праздновать Рождество в кругу семьи.

В этот день разрешено употреблять в пищу продукты, на которые был наложен запрет во время поста. Однако нельзя злоупотреблять спиртным.

Еще одной неотъемлемой частью празднования являются подарки. Для детей их, по традиции, кладут под рождественское дерево, на которое в честь праздника помещают звезду, символизирующую Вифлеемскую.

Галерея: Православные и староверы отмечают Рождество

К Рождеству обязательно украшают дом. Можно использовать небольшие свечи, яркие гирлянды, еловые венки и иные декоративные вещи, создающие атмосферу уюта и приближающегося чуда.

Рождество обычно отмечается в кругу семьи. Это семейный праздник, который сближает людей. Традиционным считается и поход к друзьям или знакомым.

Рождественский праздник - прекрасная возможность встретиться с близкими и поздравить их, пожелать им счастья и обменяться сувенирами.

Галерея: Рождественская служба в православном храме