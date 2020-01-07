Роналду ворвался в 2020-й с хет-триком и новым уникальным рекордом

Португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду начал год с трёх голов в ворота "Кальяри" в матче 18-го тура чемпионата Италии.
Матч завершился победой "Ювентуса" со счётом 4:0. Помимо хет-трика Роналду отметился также голевой передачей для Гонсало Игуаина.
Португалец не только стал героем матча, но и первым футболистом, который забивал голы в топ-5 европейских чемпионатах на протяжении 18 лет подряд (2003-2020).
Кроме того, Роналду стал вторым игроком в ХХI веке, кто делал хет-трики в чемпионатах Англии, Испании и Италии. Ранее подобное удавалось лишь чилийцу Алексису Санчесу, который выступал за "Удинезе", "Барселону" и "Арсенал", а сейчас выступает за "Интер".
Для Роналду этот хет-трик стал 56-м в карьере и первым в чемпионате Италии. В данный момент на счету португальца 13 голов в 15 матчах Серии А, а его "Ювентус" идёт на первом месте в турнирной таблице (45 очков).