Роналду ворвался в 2020-й с хет-триком и новым уникальным рекордом

Матч завершился победой "Ювентуса" со счётом 4:0. Помимо хет-трика Роналду отметился также голевой передачей для Гонсало Игуаина.

Португалец не только стал героем матча, но и первым футболистом, который забивал голы в топ-5 европейских чемпионатах на протяжении 18 лет подряд (2003-2020).

Кроме того, Роналду стал вторым игроком в ХХI веке, кто делал хет-трики в чемпионатах Англии, Испании и Италии. Ранее подобное удавалось лишь чилийцу Алексису Санчесу, который выступал за "Удинезе", "Барселону" и "Арсенал", а сейчас выступает за "Интер".