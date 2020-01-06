"Накачал" и изнасиловал 48 мужчин: осужденный в Великобритании получил пожизненное

36-летний студент, гражданин Индонезии, из клубов Манчестера заманивал в свою квартиру мужчин.

Он предлагал пострадавшим наркотики, а пока они были под воздействием одурманивающий средств и без сознания, он сексуально их использовал, снимая при этом на телефон.

В полиции отметили, что есть доказательства по меньшей мере от 190 пострадавших от действий Синагу.

Примечательно, что судебный процесс по Синагу проходил в тот момент, когда он уже отбывал пожизненное наказание с минимальным сроком заключения в 20 лет за изнасилование 25 мужчин.

Суд по новым обвинениям длился 18 месяцев, он касался преступлений с января 2015 года до июнь 2017 года.

На этот раз обвиняемого приговорили к еще одному пожизненному заключению с минимальным сроком в 30 лет за сексуальные преступления против еще 23 мужчин.