Рижское "Динамо" потерпело разгромное поражение от "Йокерита"

Счёт в матче на 7-й минуте открыл Петер Регин. Датский хоккеист прервал "сухую" серию Яниса Вориса в КХЛ, которая длилась 89 минут и 33 секунды. Уже через 42 секунды Ворис во второй раз был вынужден доставать шайбу из сетки ворот, после точного броска Никласа Енсена.

На 10-й минуте Регин оформил дубль, а на 15-й тоже самое сделал Енсен, убив интригу матча окончательно.

Во втором периоде Енсен и Регин отличились ещё по разу, доведя счёт до разгромного - 0:6. Точку в матче поставил Сами Лепистё, который отличился на 15-й минуте второго игрового отрезка.

В заключительном периоде голов не последовало и последние 20 минут запомнились лишь заменой Вориса на Рейниса Лиепиньша, для которого этот матч стал дебютным в КХЛ.

Галерея: Динамо Рига - Йокерит

После 45 проведённых матчей рижское "Динамо" занимает преподследнее место в Западной конференции, имея в своём активе 31 очко. "Йокерит" с 60 очками занимает 4-е место.