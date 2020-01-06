Рижское "Динамо" потерпело разгромное поражение от "Йокерита"

В понедельник, 6 января, рижское "Динамо" у себя дома потерпело разгромное поражение от "Йокерита" из Хельсинки - 0:7 (0:4, 0:3, 0:0).
Счёт в матче на 7-й минуте открыл Петер Регин. Датский хоккеист прервал "сухую" серию Яниса Вориса в КХЛ, которая длилась 89 минут и 33 секунды. Уже через 42 секунды Ворис во второй раз был вынужден доставать шайбу из сетки ворот, после точного броска Никласа Енсена.
На 10-й минуте Регин оформил дубль, а на 15-й тоже самое сделал Енсен, убив интригу матча окончательно.
Во втором периоде Енсен и Регин отличились ещё по разу, доведя счёт до разгромного - 0:6. Точку в матче поставил Сами Лепистё, который отличился на 15-й минуте второго игрового отрезка.
В заключительном периоде голов не последовало и последние 20 минут запомнились лишь заменой Вориса на Рейниса Лиепиньша, для которого этот матч стал дебютным в КХЛ.
Галерея: Динамо Рига - Йокерит
После 45 проведённых матчей рижское "Динамо" занимает преподследнее место в Западной конференции, имея в своём активе 31 очко. "Йокерит" с 60 очками занимает 4-е место.
Следующий матч рижане проведут в эту среду против череповецкой "Северстали", а затем начнут выездную серию матчей.