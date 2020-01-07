В Пентагоне опровергли планы по выводу войск США из Ирака

"Мы не принимали решения покинуть Ирак", - заявил министр обороны в Вашингтоне.

Таким образом, Эспер опроверг соответствующие новости в СМИ, появившиеся ранее. Агентства Reuters и AFP сообщили о намерении США вывести своих военных из этой страны, ссылаясь на попавшее к ним письмо командующего американским контингентом в Ираке генерала Уильяма Сили.