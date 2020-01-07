В Пентагоне опровергли планы по выводу войск США из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер объявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака. Ранее в СМИ попало письмо американского генерала, в котором говорилось обратное, пишет Deutsche Welle.
"Мы не принимали решения покинуть Ирак", - заявил министр обороны в Вашингтоне.
Таким образом, Эспер опроверг соответствующие новости в СМИ, появившиеся ранее. Агентства Reuters и AFP сообщили о намерении США вывести своих военных из этой страны, ссылаясь на попавшее к ним письмо командующего американским контингентом в Ираке генерала Уильяма Сили.
Ещё один высокопоставленный американский генерал Марк Милли сказал СМИ, что письмо является настоящим, но это был "плохо сформулированный" черновой вариант, который отправили по ошибке. Согласно словам Эспера, содержание данного письма противоречит позиции руководства США.