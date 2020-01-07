Водитель без прав пытался провести полицию, выдав себя за другого

В начале разговора ничто не свидетельствовало о том, что водитель мог находиться в состоянии опьянения. Принимая во внимание, что у него не было с собой ни документов, ни прав, его попросили назвать данные устно. Водитель быстро назвал имя и фамилию, а также обе стороны персонального кода. Однако, когда страж порядка увидел фотографию в базе данных, у него появились подозрения, что мужчина назвал данные другого лица.