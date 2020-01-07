Водитель без прав пытался провести полицию, выдав себя за другого

Утром 5 января муниципальная полиция Риги во время патрулирования в Дарзциемсе заметила автомобиль марки Audi, который неуверенно участвовал в дорожном движении, сообщает агентство LETA.
В связи с подозрениями, что водитель мог употреблять алкоголь, было решено машину остановить.
В начале разговора ничто не свидетельствовало о том, что водитель мог находиться в состоянии опьянения. Принимая во внимание, что у него не было с собой ни документов, ни прав, его попросили назвать данные устно. Водитель быстро назвал имя и фамилию, а также обе стороны персонального кода. Однако, когда страж порядка увидел фотографию в базе данных, у него появились подозрения, что мужчина назвал данные другого лица.
Полицейский попросил назвать последние декларированные места жительства, однако водитель смог назвать лишь округу.
Страж порядка попросил его назвать имена жена и дочери, однако сделать это не смог. Сразу же после этого его проинформировали об ответственности, предусмотренной за выдачу себя за другое лицо. После повторного призыва назвать свои данные, он назвал другое имя, фамилию и персональный код.
Вскоре открылась и причина скрывания личности - у мужчины не было прав.
На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции, которые переняли работу на месте происшествия.