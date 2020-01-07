Обслуживание счета в SEB banka теперь в два раза дороже, чем в Эстонии

Плата за обслуживание расчетного счета в Латвии не применяется к подросткам в возрасте до 21 года, а также пользователям комплектов клиентов банка. Однако за использование комплекта нужно платить, цены варьируются от 0,70 евро до пяти евро в месяц.

Больше платить клиентам банка SEB приходится и за получение карты в филиале банка.

Лимит депозита в банкоматах составит 7 000 евро в месяц для физических лиц и 9 000 евро в месяц для предприятий.

Комиссионная плата за фонды SEB в дальнейшем будет составлять 0,015%, но к покупочным сделкам комиссия применяться не будет.

Стоимость выдачи и замены кодового калькулятора теперь составляет девять евро.

Из-за низкого спроса многие услуги, включая операции с чековыми книжками и аренду личных сейфов, больше не будут предоставляться. Существующие контракты будут обслуживаться, но новые контракты заключаться не будут.