Обслуживание счета в SEB banka теперь в два раза дороже, чем в Эстонии

С этого года SEB banka в Латвии с частных лиц начнет брать плату за обслуживание расчетного счета в размере 0,70 евро за каждый расчетный счет, имеющийся в распоряжении частного лица, за исключением отдельных случаев. Таким образом, услуги банка для части клиентов станут дороже. При этом, как пишет Neatkarīgā, в Эстонии клиентам SEB banka за обслуживание расчетного счета нужно платить вдвое меньше - 0,30 евро в месяц.
Плата за обслуживание расчетного счета в Латвии не применяется к подросткам в возрасте до 21 года, а также пользователям комплектов клиентов банка. Однако за использование комплекта нужно платить, цены варьируются от 0,70 евро до пяти евро в месяц.
Больше платить клиентам банка SEB приходится и за получение карты в филиале банка.
Лимит депозита в банкоматах составит 7 000 евро в месяц для физических лиц и 9 000 евро в месяц для предприятий.
Комиссионная плата за фонды SEB в дальнейшем будет составлять 0,015%, но к покупочным сделкам комиссия применяться не будет.
Стоимость выдачи и замены кодового калькулятора теперь составляет девять евро.
Из-за низкого спроса многие услуги, включая операции с чековыми книжками и аренду личных сейфов, больше не будут предоставляться. Существующие контракты будут обслуживаться, но новые контракты заключаться не будут.
В то же время, благодаря обороту цифровых документов и возможности их удаленного подписания, в будущем будет увеличена стоимость составления отдельных договоров, включая рамочные договоры и договоры обеспечения, а также кредитные соглашения и договоры обеспечения.