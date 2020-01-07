Фото: Как звезды отметили православное Рождество

Звезды российского шоу-бизнеса находятся на зимних каникулах. Узнайте, как знаменитости отметили православное Рождество!
🔥🔥🔥 Елка на фото не настоящая! Что мы за ней спрятали? Напишите в комментах и получайте лайки и 💸 ⬇️ Итак, с задачей «успеть все шестого января» почти справились 👌🏼 Утром - встречи в офисе и планирование рабочего года @lastory_store : обсуждали запуск новых площадок 🤫 и отбирали кандидатуры на должности. Больше тысячи заявок, и мы тщательно рассматриваем их все и скоро к вам вернёмся с ответом. Днём - детская ёлка, поздравления Деда Мороза, покупка миллиона и одной совершенно-ненужной игрушки, миллиард и одна детская истерика 😂 , и в конце дан счастливый ребёнок. А ещё, мы даже приехали на игру ЦСКА-Химки 🏀 Ну что, Химки @khimkibasket , вперёд! Как и супер-мамы, которые успевают все и всегда! Мамочки, а как ваши дела, как начался год?
06.01.2020 Полёт нормальный. Самочувствие прекрасное. Настроение хорошее. Вскакиваю с кровати бодро. Сплю плохо. Ем отлично. +16 кг. Гормоны не шалят. Перепадов настроения не наблюдается. Утомляемость повышенная. Животик огромный, но красивый. Маленький человек научился икать. Появилось чёткое понимание, где он сидит и что конкретно выпирает. Ждём кроху в начале февраля. Спасибо всем за заботу❤️🙏 У нас все хорошо. Обнимаю
Праздники , тазики с Оливье прошли мимо меня в этом году. Очень стремительно начался 2020. Мой вес показывает рекордные отметки, я так весила в 23 года. Силы вернулись и я готова много работать , а тут отпуск)) всё наоборот у меня))) Но отдых необходим), так все говорят ... 🤣 Я склонна верить ) у кого похожие ощущения? Кто куда? #полинагагарина #гагаринапоехали
Если честно, всегда с большим удивлением читаю негативные комментарии под фотками) Вот если мне человек не интересен- я на него и не подписываюсь. И уж тем более не стану заходить на его страницу, чтобы написать гадость. Поэтому я закрыла комментарии на своей странице для тех, кто на меня не подписан. Хочу общаться только с теми, кому интересна я и моя жизнь! Для вас я всегда на связи 😉👌🏼 Я уверена что на этой странице только умные, веселые и с чувством юмора ! 💋 Поэтому, хотела спросить: Кому кокосы???🥥 🥥 😅🌴
Дорогие друзья!!!От всей нашей семьи поздравляем Вас с Рождеством Христовым!!!❤️Желаем Вам Любви,Добра,а самое главное-Здоровья !!!Пусть Господь хранит Вас и Ваших близких!!!Всех благодарим за прекрасные и добрые слова!!!Спасибо!!!❤️🌞#любовь#семья#рождество#натальсенчукова
С наступающим Рождеством, мои дорогие!❤️ Так сложно отыскать идеальное платье-мини, которое выглядит дорого, стильно, сексуально и в то же время элегантно!👑 Согласны?💁🏼♀️ И наконец-то я нашла то самое маленькое чёрное платье в @postmeridiem_brand🥰 Сидит безупречно!✨😌 А какое качество пошива и ткани!😻 У @postmeridiem_brand собственное производство, индивидуальный подход к каждому покупателю и множество головокружительно красивых образов!💫😋 Вы можете заглянуть на примерку в их шоурум в центре Москвы, подобрать потрясающий наряд для любого события и почувствовать себя настоящей принцессой!👸🛍 Берите на заметку рекомендацию, сохраняйте пост, чтобы не потерять и будьте самыми красивыми!💋 ❓Нравится мой образ? Оцените от 1️⃣до5️⃣!👇🏻 ____________ Do you like my new dress?👗😋 #аннакалашникова #черноеплатье #платье #стильныйобраз #образ #москва #moscow #рекомендация #russia #dress #платьемини
Всем тёплый привет с Бали🌤 Уже писала в сторис, что здесь год, как введена серьёзная экопрограмма на госуровне. Но сейчас я о нашей стране, идущей семимильными шагами в этом направлении☝🏼 Понятно, что масштабы наших территорий, производства и потребления мало с кем можно сравнить, но прогресс на лицо! Писала и буду писать об инициативе правительства (не без нашего с вами участия!), о громадной роли государства в этом процессе, который набирает свои обороты с прошлого года. Счастлива, что в нашей стране приступили к очистке береговых линий 17-ти водоемов, в том числе на Нижней Волге✔ Это позволит не только обеспечить благоприятными условиями жизни и отдыха более 2млн (!) наших граждан, но и восстановить места обитания флоры и фауны водоёмов🌊 Знаете, что прежде чем приступить к чистке, ждут пока все водоплавающие птицы выведут своих птенцов и их можно «попросить на некоторое время» покинуть свой пруд😌 Всё делается под зорким оком специалистов и это здОрово👏👏👏 Пишите, что происходит с водоёмами рядом с вами!!!
Друзья, хочу поздравить вас с наступающим Рождеством, пожелать вам счастья, добра, исполнения всех ваших мечт, мира и гармонии вашему дому💕 Будьте здоровы и пусть в каждом вашем дне будет повод, чтобы улыбаться ❤️ ⠀ #рождество #happynewyear #happy #успенская ##love
С великим праздником, православные! С Рождеством Христовым! Божьего благословения и помощи во всех добрых делах! Взаимопонимания! Тогда и будет взаимоуважение! Храни Бог этот мир, который так и норовит слететь с «катушек»! Мне понравилась в Интернете эта открытка. Спасибо 🙏🏻 #сРождествомХристовым #спраздником