Фото: Как звезды отметили православное Рождество

Ну привет, родимый остров🙏 Я очень ждал этой встречи! Впереди незабываемый месяц, на днях прилетает малышка, а ещё мои родители сделали сюрприз и тоже пригнали отдыхать с друзьями😉🔥 Отмечай друга, которого взял бы с собой на остров 👇🏼👇🏼👇🏼

Публикация от В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20) 6 Янв 2020 в 10:33 PST