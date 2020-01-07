По проекту Rail Baltica возможен перерасход бюджета и превышение сроков реализации

Как отмечает Госконтроль Латвии, Rail Baltica - крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии. Строительство 870-километровой железнодорожной линии от Таллинна до границы Литвы с Польшей, согласно нынешним оценкам, будет стоить 5,79 млрд евро.

Однако пока организациям, которые реализуют проект, не удалось обеспечить, чтобы мероприятия, определенные договорами о финансировании из Европейского инструмента соединения инфраструктуры, реализовались в соответствии с утвержденным графиком и первоначально рассчитанным бюджетом.

Мероприятия по реализации проекта Rail Baltica на полтора года отстают от первоначально запланированного договорами о финансировании графика, заявил Госконтроль.

В ревизионном заключении отмечается, что в июне 2019 года совместное предприятие стран Балтии по реализации проекта RB Rail заявило, что строительство магистрали может затянуться до марта 2030 года, если наступят риски и не будет доступно необходимое финансирование. Тем не менее рассчитанный в 2017 году бюджет и утвержденные сроки реализации проекта к 2026 году изменены не были. По проекту к настоящему времени заключены четыре договора о финансировании, один из которых обязателен только для Литвы.

Согласно расчетам бюджет первого подписанного договора о финансировании будет превышен на 59,3 млн евро, в то время как использование средств по второму договору будет на 0,231 млн евро меньше.

Госконтроль также указал, что с юридической точки зрения структура реализации проекта не противоречит нормативам стран Балтии и в системе руководства проектом не обнаружено существенных конфликтов интересов, однако нет эффективного механизма, как решать тупиковые ситуации, когда транспортные министерства стран Балтии не могут договориться о совместных решениях по Rail Baltica. У Латвии, Литвы, Эстонии были разные взгляды на управление проектом при принятии решений о финансировании и модели управления инфраструктурой, в результате чего было потеряно время.

"Высшие ревизионные учреждения также констатировали, что, хотя все три страны Балтии при планировании среднесрочного бюджета включили в него необходимые для Rail Baltica средства, ни одна из них не разработала долгосрочный план по финансированию проекта до его окончания. У стран также нет официально утвержденных планов по самофинансированию проекта на случай, если затраты на его реализацию будет больше, чем планировалось, и/или софинансирование Европейского союза будет меньше запланированного", - говорится в ревизионном заключении.

В ходе проверки установлено, что RB Rail разработало необходимые процедуры закупок, заключения договоров и управления проектом, внедрена система контроля качества, а в настоящее время разрабатывается система управления рисками.

Высшие ревизионные учреждения Латвии, Литвы и Эстонии по итогам ревизии дали рекомендации RB Rail, акционерам предприятия и министерствам транспорта.

"Мы призываем договориться о ясных правилах принятия решений на всех уровнях реализации проекта Rail Baltica, а также о четких планах управления изменениями и рисками, чтобы снизить риски несоблюдения графика реализации проекта и перерасхода бюджета. Мы считаем также, что необходимо запланировать доступность финансирования из госбюджета по проекту в долгосрочной перспективе, в том числе на случай, если затраты возрастут или же финансирование ЕС будет меньше, чем планировалось.