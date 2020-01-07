Вт, 7.01.2020
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По проекту Rail Baltica возможен перерасход бюджета и превышение сроков реализации

Трасса Rail Baltica на карте Риги

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Затраты по проекту железнодорожной магистрали европейского стандарта Rail Baltica могут превысить утвержденный бюджет, также могут быть превышены сроки его реализации, заявили по итогам ревизии проекта высшие ревизионные органы Латвии, Литвы и Эстонии.

Как отмечает Госконтроль Латвии, Rail Baltica - крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии. Строительство 870-километровой железнодорожной линии от Таллинна до границы Литвы с Польшей, согласно нынешним оценкам, будет стоить 5,79 млрд евро.

Однако пока организациям, которые реализуют проект, не удалось обеспечить, чтобы мероприятия, определенные договорами о финансировании из Европейского инструмента соединения инфраструктуры, реализовались в соответствии с утвержденным графиком и первоначально рассчитанным бюджетом.

Мероприятия по реализации проекта Rail Baltica на полтора года отстают от первоначально запланированного договорами о финансировании графика, заявил Госконтроль.

В ревизионном заключении отмечается, что в июне 2019 года совместное предприятие стран Балтии по реализации проекта RB Rail заявило, что строительство магистрали может затянуться до марта 2030 года, если наступят риски и не будет доступно необходимое финансирование. Тем не менее рассчитанный в 2017 году бюджет и утвержденные сроки реализации проекта к 2026 году изменены не были. По проекту к настоящему времени заключены четыре договора о финансировании, один из которых обязателен только для Литвы.

Согласно расчетам бюджет первого подписанного договора о финансировании будет превышен на 59,3 млн евро, в то время как использование средств по второму договору будет на 0,231 млн евро меньше.

Госконтроль также указал, что с юридической точки зрения структура реализации проекта не противоречит нормативам стран Балтии и в системе руководства проектом не обнаружено существенных конфликтов интересов, однако нет эффективного механизма, как решать тупиковые ситуации, когда транспортные министерства стран Балтии не могут договориться о совместных решениях по Rail Baltica. У Латвии, Литвы, Эстонии были разные взгляды на управление проектом при принятии решений о финансировании и модели управления инфраструктурой, в результате чего было потеряно время.

"Высшие ревизионные учреждения также констатировали, что, хотя все три страны Балтии при планировании среднесрочного бюджета включили в него необходимые для Rail Baltica средства, ни одна из них не разработала долгосрочный план по финансированию проекта до его окончания. У стран также нет официально утвержденных планов по самофинансированию проекта на случай, если затраты на его реализацию будет больше, чем планировалось, и/или софинансирование Европейского союза будет меньше запланированного", - говорится в ревизионном заключении.

В ходе проверки установлено, что RB Rail разработало необходимые процедуры закупок, заключения договоров и управления проектом, внедрена система контроля качества, а в настоящее время разрабатывается система управления рисками.

Высшие ревизионные учреждения Латвии, Литвы и Эстонии по итогам ревизии дали рекомендации RB Rail, акционерам предприятия и министерствам транспорта.

"Мы призываем договориться о ясных правилах принятия решений на всех уровнях реализации проекта Rail Baltica, а также о четких планах управления изменениями и рисками, чтобы снизить риски несоблюдения графика реализации проекта и перерасхода бюджета. Мы считаем также, что необходимо запланировать доступность финансирования из госбюджета по проекту в долгосрочной перспективе, в том числе на случай, если затраты возрастут или же финансирование ЕС будет меньше, чем планировалось.

Структуры, в которых проводилась ревизия, в целом согласились с предоставленными рекомендациями. В то же время их ответы свидетельствовали о нежелании ответственных министерств планировать финансирование проекта в долгосрочной перспективе, то есть для всего проекта в целом до его окончательной реализации", - указал Госконтроль.

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