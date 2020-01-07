Вт, 7.01.2020
Депутат Национального объединения Александр Кирштейнс регулярно публикует в Twitter фальшивые новости - гомофобские и расистские публикации, которые выдуманы и таким образом не соответствуют правде. RE:BALTICA/RE:CHECK

Политическую организацию "Латышские националисты" ликвидируют

Андрис Рубинс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Решено ликвидировать политическую организацию "Латышские националисты" (LN), чтобы создать более обширное объединение партий, сообщает агентство LETA со ссылкой на лидера LN Андриса Рубинса.

Сейчас LN образуют две партии, в свою очередь в будущем планируется создать объединение большего количества партий, рассказал Рубинс.

Как отметил политик, чтобы победить на выборах, не хватит хороших идей, так как нужны и большие финансовые ресурсы, чтобы рекламироваться.

Сроки создания нового объединения партий не установлены, но она смогла бы стартовать как на ожидаемых в будущем году муниципальных выборах, так и на предусмотренных в 2022 году выборах в Сейм.

На выборах в Сейм 13-го созыва в 2018 году LN набрали 0,5% или 4245 голосов.

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