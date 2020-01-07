Политическую организацию "Латышские националисты" ликвидируют

Решено ликвидировать политическую организацию "Латышские националисты" (LN), чтобы создать более обширное объединение партий, сообщает агентство LETA со ссылкой на лидера LN Андриса Рубинса.
Сейчас LN образуют две партии, в свою очередь в будущем планируется создать объединение большего количества партий, рассказал Рубинс.
Как отметил политик, чтобы победить на выборах, не хватит хороших идей, так как нужны и большие финансовые ресурсы, чтобы рекламироваться.
Сроки создания нового объединения партий не установлены, но она смогла бы стартовать как на ожидаемых в будущем году муниципальных выборах, так и на предусмотренных в 2022 году выборах в Сейм.
На выборах в Сейм 13-го созыва в 2018 году LN набрали 0,5% или 4245 голосов.