Политическую организацию "Латышские националисты" ликвидируют

Сейчас LN образуют две партии, в свою очередь в будущем планируется создать объединение большего количества партий, рассказал Рубинс.

Как отметил политик, чтобы победить на выборах, не хватит хороших идей, так как нужны и большие финансовые ресурсы, чтобы рекламироваться.

Сроки создания нового объединения партий не установлены, но она смогла бы стартовать как на ожидаемых в будущем году муниципальных выборах, так и на предусмотренных в 2022 году выборах в Сейм.