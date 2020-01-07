Парламент Ирана объявил Пентагон террористической организацией

Парламент утвердил законопроект единогласно. Он объявил террористами всех чиновников, связанных с силами США и Минобороны, в том числе тех, кто отдал распоряжение убить командира спецподразделения Корпуса Стражей Исламской революции "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

В законопроекте указано, что любая помощь этим силам, в том числе военная, финансовая и техническая, а также помощь в разведке и логистике, считается поддержкой терроризма.

Это решение стало ответной реакцией Ирана на реализованную США на прошлой неделе ракетную атаку в Иране, в ходе которой был убит генерал Касем Сулеймани.

Иран пообещал США отомстить за убийство генерала.

Кроме того, парламент Ирана решил на 200 миллионов евро увеличить бюджет спецподразделения "Аль-Кудс".

Закон - измененная версия закона, принятого в апреле прошлого года. Этим законом США объявлены страной, поддерживающей терроризм, а силы США на Ближнем Востоке объявлены террористическими группировками.

Закон стал ответом на решение США в прошлом году объявить Корпус Стражей Исламской революции террористической организацией.