Парламент Ирана объявил Пентагон террористической организацией

Парламент Ирана утвердил законопроект, согласно которому Министерство обороны США и американская армия объявлены террористическими организациями, сообщает иранское агентство Tasnim.
Парламент утвердил законопроект единогласно. Он объявил террористами всех чиновников, связанных с силами США и Минобороны, в том числе тех, кто отдал распоряжение убить командира спецподразделения Корпуса Стражей Исламской революции "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.
В законопроекте указано, что любая помощь этим силам, в том числе военная, финансовая и техническая, а также помощь в разведке и логистике, считается поддержкой терроризма.
Это решение стало ответной реакцией Ирана на реализованную США на прошлой неделе ракетную атаку в Иране, в ходе которой был убит генерал Касем Сулеймани.
Иран пообещал США отомстить за убийство генерала.
Кроме того, парламент Ирана решил на 200 миллионов евро увеличить бюджет спецподразделения "Аль-Кудс".
Закон - измененная версия закона, принятого в апреле прошлого года. Этим законом США объявлены страной, поддерживающей терроризм, а силы США на Ближнем Востоке объявлены террористическими группировками.
Закон стал ответом на решение США в прошлом году объявить Корпус Стражей Исламской революции террористической организацией.
В Иране Корпус Стражей Исламской революции обладает значительной властью, кроме того, у нее есть серьезные экономические интересы.