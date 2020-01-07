Министр сообщения: влияние санкций США еще ощущается

Влияние введенных США санкций против мэра Вентспилса Айвара Лембергса на крупнейшие предприятия транспортной отрасли еще ощущается, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр сообщения Талис Линкайтс.
Он отметил, что Лембергс имеет прямое или косвенное влияние на многие предприятия транспортной и транзитной отрасли, поэтому какое-то влияние санкций крупные предприятия ощущают до сих пор.
"Я очень надеюсь, что это влияние будет краткосрочным, и нам удастся сделать все, чтобы поток грузов не пострадал", - подчеркнул министр.
По словам Линкайтса, это влияние чувствуют компании, которые работают на территории Вентспилсского свободного порта, в отрасли транзитных перевозок. Также косвенно данная ситуация влияет на Рижский свободный порт.
Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
Санкции были введены также против четырех связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса. Сотрудничество с включенными в санкционный список Лембергсом и четырьмя перечисленными организациями необходимо прекратить в течение 30 дней.
Реагируя на санкции, парламент внес поправки в законы, чтобы передать Вентспилсский и Рижский порты в ведение государства, а 17 декабря правительство одобрило учреждение новой компании Ventas osta для управления Вентспилсским портом.
18 декабря OFAC объявило об отмене санкций против Вентспилсского порта и портового управления. Санкции были отменены после того, как мэр Вентспилса Айвар Лембергс вышел из правления порта, а правительство Латвии предприняло шаги, чтобы прекратить влияние Лембергса на деятельность порта, заявил Минфин США.