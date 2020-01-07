Министр сообщения: влияние санкций США еще ощущается

Он отметил, что Лембергс имеет прямое или косвенное влияние на многие предприятия транспортной и транзитной отрасли, поэтому какое-то влияние санкций крупные предприятия ощущают до сих пор.

"Я очень надеюсь, что это влияние будет краткосрочным, и нам удастся сделать все, чтобы поток грузов не пострадал", - подчеркнул министр.

По словам Линкайтса, это влияние чувствуют компании, которые работают на территории Вентспилсского свободного порта, в отрасли транзитных перевозок. Также косвенно данная ситуация влияет на Рижский свободный порт.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Санкции были введены также против четырех связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса. Сотрудничество с включенными в санкционный список Лембергсом и четырьмя перечисленными организациями необходимо прекратить в течение 30 дней.

Реагируя на санкции, парламент внес поправки в законы, чтобы передать Вентспилсский и Рижский порты в ведение государства, а 17 декабря правительство одобрило учреждение новой компании Ventas osta для управления Вентспилсским портом.