В Лиепае мужчина наврал скорой помощи о перепившем друге, за что и был наказан

Вызывая медиков, мужчина сказал, что у друга ножевое ранение. Прибывшие на место происшествия полицейские встретили в квартире медиков и двух мужчин. Один из них лежал на кровати, однако колотых ран в его теле констатировано не было.

Вызвавший медиков пояснил, что сказал по телефону, что друг ранен, чтобы "скорая" приехала быстрее.

Выяснилось, что мужчины долгое время употребляли алкоголь, и другу стало плохо, поэтому и потребовалась медицинская помощь.

Мужчине был оформлен протокол административного нарушения за осознанно необоснованный вызов специальной службы. За такое нарушение физическим лицам грозит штраф от 35 до 140 евро, а юридическим - от 140 до 1400 евро.

Кроме того, в тот же день вскоре после полуночи полиция получила информацию, что в Лиепае в одном из ресторанов буянят двое мужчин.

Сотрудник ресторана пояснил, что в помещениях находятся лица, которые ведут себя неадекватно, поэтому он попросил их покинуть ресторан, после чего они начали грубо ругаться. Лиц выставили из заведения, однако у дверей они применили физическую силу к сотрудникам и пытались вернуться обратно.