На Большой эстраде Межапарка состоится праздник стропил

Реконструкция Большой эстрады Межапарка была начата в марте 2016 года, когда самоуправление Риги и Латвийский национальный культурный центр подписали договор о разработке проекта с архитектурными бюро Юриса Поги и Аустриса Майлитиса.

Первая очередь реконструкции эстрады, предусматривавшая строительство нового поля для зрителей, была реализована до июня 2018 года, чтобы на эстраде мог состояться Праздник песни и танца.

Вторую очередь - строительство новой эстрады - планируется завершить до июня 2020 года, чтобы в Межапарке мог пройти Праздник песни и танца школьной молодежи. В свою очередь последняя очередь завершится в 2023 году, когда будет отмечаться 150-летие Праздника песни и танца.