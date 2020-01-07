На Большой эстраде Межапарка состоится праздник стропил

В среду, 8 января, на Большой эстраде Межапарка в 11.00 состоится праздник стропил, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Праздник стропил символически означает момент, когда самые крупные строительные работы завершены и строительный объект приобрел конкретный облик.
Реконструкция Большой эстрады Межапарка была начата в марте 2016 года, когда самоуправление Риги и Латвийский национальный культурный центр подписали договор о разработке проекта с архитектурными бюро Юриса Поги и Аустриса Майлитиса.
Первая очередь реконструкции эстрады, предусматривавшая строительство нового поля для зрителей, была реализована до июня 2018 года, чтобы на эстраде мог состояться Праздник песни и танца.
Вторую очередь - строительство новой эстрады - планируется завершить до июня 2020 года, чтобы в Межапарке мог пройти Праздник песни и танца школьной молодежи. В свою очередь последняя очередь завершится в 2023 году, когда будет отмечаться 150-летие Праздника песни и танца.
В празднике стропил примут участие председатель Рижской думы Олег Буров, министр культуры Наурис Пунтулис, директор объединения строительных компаний LNK, RERE Валдис Кокс, председатель Rīgas meži Айвар Тауриньш, архитекторы Юрис Пога и Аустрис Майлитис и др.
Вторую очередь реконструкции Большой эстрады реализует LNK, RERE, затраты на нее составляют 40,123 млн евро.
Затраты на первою очередь реконструкции составили 26,74 млн евро.