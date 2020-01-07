IKEA заплатит 46 миллионов долларов за убитого комодом ребенка

Двухлетний Йозеф Дудек погиб в мае 2017 года, когда на него в доме в Калифорнии упал комод Malm, в результате чего мальчик задохнулся.

Ребенок уронил комод на себя, потому что он не был прикреплен к стене.

За год до этого случая IKEA сообщила об отзыве комодов Malm в США, пояснив такое решение мерами безопасности после того, как погибли трое детей, на которых упали комоды.

Семьям этих детей IKEA в виде компенсации выплатила в целом 50 миллионов долларов.

В 2017 году IKEA в США и Канаде реализовала еще один отзыв комодов Malm, указав, что существует значительный риск опрокидывания, если комод не прикреплен к стене.