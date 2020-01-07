Вт, 7.01.2020
Россия является близким союзником Ирана. И мало кто сомневается, что Москва сейчас поддержит Тегеран политически и, возможно, материально. Как угодно, но только чтобы не оказаться втянутой в военное противостояние с США в регионе. BBC News Русская служба

IKEA заплатит 46 миллионов долларов за убитого комодом ребенка

ФОТО: Reuters/ScanPix

Шведский мебельный гигант IKEA согласился выплатить 46 миллион долларов компенсации родителям в США, ребенок которых погиб после того, как на него упал комод IKEA, сообщает ВВС.

Двухлетний Йозеф Дудек погиб в мае 2017 года, когда на него в доме в Калифорнии упал комод Malm, в результате чего мальчик задохнулся.

Ребенок уронил комод на себя, потому что он не был прикреплен к стене.

За год до этого случая IKEA сообщила об отзыве комодов Malm в США, пояснив такое решение мерами безопасности после того, как погибли трое детей, на которых упали комоды.

Семьям этих детей IKEA в виде компенсации выплатила в целом 50 миллионов долларов.

В 2017 году IKEA в США и Канаде реализовала еще один отзыв комодов Malm, указав, что существует значительный риск опрокидывания, если комод не прикреплен к стене.

46 миллионов долларов - крупнейшая компенсация, выплаченная за смерть ребенка в результате несчастного случая.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ