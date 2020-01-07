Ревизия Rail Baltica: RB Rail примет меры по устранению рисков

По его словам, компания полностью доверяет результатам проведенного аудита и готова предпринять необходимые шаги для достижения "ощутимых изменений в сферах ответственности предприятия, отмеченных в отчете о ревизии".

Дриксна подчеркнул, что это и риски планирования, и бюджетные риски, однако реализация проекта Rail Baltica к 2026 году все еще остается целью компании.

"Мы определили ключевые условия для достижения этой цели, включающие улучшение процесса принятия решений на этапах проектирования и строительства, своевременную доступность финансирования. Если эти условия будут эффективно выполнены, проект Rail Baltica можно реализовать в установленные сроки", - подчеркнул Дриксна.

Финансовый директор RB Rail Игнас Дегутис, комментируя выводу ревизии, подчеркнул, что проект Rail Baltica достиг стадии проектирования, поэтому в распоряжении разработчиков проекта оказывается все более подробная техническая информация о масштабах запланированных работ, а заинтересованные в проекте организации высказывают новые требования.

Он пояснил, что, основываясь на новой информации, расходы Rail Baltica во всех странах будут скорректированы после завершения разработки строительного проекта в 2021 году и проведения дальнейших исследований о прогнозируемых пассажирских и грузовых потоках.

"В то же время нужно признать, что существует множество возможностей для снижения стоимости проекта за счет совместных закупок и продуманных решений", - отметил Дегутис.

Как сообщалось, в ходе совместного аудита высшие ревизионные органы Латвии, Литвы и Эстонии пришли к выводу, что затраты по проекту железнодорожной магистрали европейского стандарта Rail Baltica могут превысить утвержденный бюджет, а также могут быть превышены сроки его реализации.

Как отмечает Госконтроль Латвии, Rail Baltica - крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии. Строительство 870-километровой железнодорожной линии от Таллина до границы Литвы с Польшей, согласно нынешним оценкам, будет стоить 5,79 млрд евро.

"Однако пока организациям, которые реализуют проект, не удалось обеспечить, чтобы мероприятия, определенные договорами о финансировании из Европейского инструмента соединения инфраструктуры, реализовались в соответствии с утвержденным графиком и первоначально рассчитанным бюджетом.

Мероприятия по реализации проекта Rail Baltica на полтора года отстают от первоначально запланированного договорами о финансировании графика", - заявил Госконтроль.

В ревизионном заключении отмечается, что в июне 2019 года совместное предприятие стран Балтии по реализации проекта RB Rail заявило, что строительство магистрали может затянуться до марта 2030 года, если наступят риски и не будет доступно необходимое финансирование. Тем не менее рассчитанный в 2017 году бюджет и утвержденные сроки реализации проекта к 2026 году изменены не были. По проекту к настоящему времени заключены четыре договора о финансировании, один из которых обязателен только для Литвы. Согласно расчетам бюджет первого подписанного договора о финансировании будет превышен на 59,3 млн евро, в то время как использование средств по второму договору будет на 0,231 млн евро меньше.