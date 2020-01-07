Ревизия Rail Baltica: RB Rail примет меры по устранению рисков

Совместное предприятие стран Балтии АО RB Rail, учрежденное для реализации проекта Rail Baltica, примет меры по устранению рисков, констатированных в ходе совместной ревизии проекта высшими ревизионными органами Латвии, Литвы и Эстонии, сообщил агентству LETA временный председатель правления RB Rail Агнис Дриксна.
По его словам, компания полностью доверяет результатам проведенного аудита и готова предпринять необходимые шаги для достижения "ощутимых изменений в сферах ответственности предприятия, отмеченных в отчете о ревизии".
Дриксна подчеркнул, что это и риски планирования, и бюджетные риски, однако реализация проекта Rail Baltica к 2026 году все еще остается целью компании.
"Мы определили ключевые условия для достижения этой цели, включающие улучшение процесса принятия решений на этапах проектирования и строительства, своевременную доступность финансирования. Если эти условия будут эффективно выполнены, проект Rail Baltica можно реализовать в установленные сроки", - подчеркнул Дриксна.
Финансовый директор RB Rail Игнас Дегутис, комментируя выводу ревизии, подчеркнул, что проект Rail Baltica достиг стадии проектирования, поэтому в распоряжении разработчиков проекта оказывается все более подробная техническая информация о масштабах запланированных работ, а заинтересованные в проекте организации высказывают новые требования.
Он пояснил, что, основываясь на новой информации, расходы Rail Baltica во всех странах будут скорректированы после завершения разработки строительного проекта в 2021 году и проведения дальнейших исследований о прогнозируемых пассажирских и грузовых потоках.
"В то же время нужно признать, что существует множество возможностей для снижения стоимости проекта за счет совместных закупок и продуманных решений", - отметил Дегутис.
Как сообщалось, в ходе совместного аудита высшие ревизионные органы Латвии, Литвы и Эстонии пришли к выводу, что затраты по проекту железнодорожной магистрали европейского стандарта Rail Baltica могут превысить утвержденный бюджет, а также могут быть превышены сроки его реализации.
Как отмечает Госконтроль Латвии, Rail Baltica - крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии. Строительство 870-километровой железнодорожной линии от Таллина до границы Литвы с Польшей, согласно нынешним оценкам, будет стоить 5,79 млрд евро.
"Однако пока организациям, которые реализуют проект, не удалось обеспечить, чтобы мероприятия, определенные договорами о финансировании из Европейского инструмента соединения инфраструктуры, реализовались в соответствии с утвержденным графиком и первоначально рассчитанным бюджетом.
Мероприятия по реализации проекта Rail Baltica на полтора года отстают от первоначально запланированного договорами о финансировании графика", - заявил Госконтроль.
В ревизионном заключении отмечается, что в июне 2019 года совместное предприятие стран Балтии по реализации проекта RB Rail заявило, что строительство магистрали может затянуться до марта 2030 года, если наступят риски и не будет доступно необходимое финансирование. Тем не менее рассчитанный в 2017 году бюджет и утвержденные сроки реализации проекта к 2026 году изменены не были. По проекту к настоящему времени заключены четыре договора о финансировании, один из которых обязателен только для Литвы. Согласно расчетам бюджет первого подписанного договора о финансировании будет превышен на 59,3 млн евро, в то время как использование средств по второму договору будет на 0,231 млн евро меньше.
Госконтроль также указал, что с юридической точки зрения структура реализации проекта не противоречит нормативам стран Балтии и в системе руководства проектом не обнаружено существенных конфликтов интересов, однако нет эффективного механизма, как решать тупиковые ситуации, когда транспортные министерства стран Балтии не могут договориться о совместных решениях по Rail Baltica. У Латвии, Литвы, Эстонии были разные взгляды на управление проектом при принятии решений о финансировании и модели управления инфраструктурой, в результате чего было потеряно время.
"Высшие ревизионные учреждения также констатировали, что, хотя все три страны Балтии при планировании среднесрочного бюджета включили в него необходимые для Rail Baltica средства, ни одна из них не разработала долгосрочный план по финансированию проекта до его окончания. У стран также нет официально утвержденных планов по самофинансированию проекта на случай, если затраты на его реализацию будет больше, чем планировалось, и/или софинансирование Европейского союза будет меньше запланированного", - говорится в ревизионном заключении.
В ходе проверки установлено, что RB Rail разработало необходимые процедуры закупок, заключения договоров и управления проектом, внедрена система контроля качества, а в настоящее время разрабатывается система управления рисками.
Высшие ревизионные учреждения Латвии, Литвы и Эстонии по итогам ревизии дали рекомендации RB Rail, акционерам предприятия и министерствам транспорта.
"Мы призываем договориться о ясных правилах принятия решений на всех уровнях реализации проекта Rail Baltica, а также о четких планах управления изменениями и рисками, чтобы снизить риски несоблюдения графика реализации проекта и перерасхода бюджета. Мы считаем также, что необходимо запланировать доступность финансирования из госбюджета по проекту в долгосрочной перспективе, в том числе на случай, если затраты возрастут или же финансирование ЕС будет меньше, чем планировалось. Структуры, в которых проводилась ревизия, в целом согласились с предоставленными рекомендациями. В то же время их ответы свидетельствовали о нежелании ответственных министерств планировать финансирование проекта в долгосрочной перспективе, то есть для всего проекта в целом до его окончательной реализации", - указал Госконтроль.