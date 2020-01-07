В KNAB рассказали, на что бюро направит свои ресурсы в ближайшие годы

Как указано в стратегии, ранее выявленные KNAB нарушения свидетельствуют о том, что наибольшие риски коррупции связаны с государственными закупками, в рамках которых привлекается софинансирование Европейского союза (ЕС).

Крупнейшие закупки проводятся в Риге, где расположены ведущие учреждения государственного управления и компании, однако значительная часть финансирования в прошлом году была использована и для закупок в латвийских регионах.

В 2018 году были произведены закупки на сумму 2,96 млрд евро, из которых 39% касались строительства, 10% - транспортных услуг, 9% - дорожных работ.

В отчете Минфина об инвестициях из фонда сплочения ЕС до августа 2019 года сообщается, что 65% всех ненадлежащих расходов в первой половине 2019 года были констатированы при реализации муниципальных проектов. Главным образом они были связаны с нарушениями норм, касающихся закупок.

Согласно стратегии KNAB, ресурсы бюро в течение следующих нескольких лет будут направлены на борьбу с коррупцией в финансовом секторе, органах судебной власти, здравоохранении, публичных закупках, финансируемых ЕС проектах, строительной отрасли и крупных муниципалитетах Латвии.

Принимая во внимание то, что реализация крупнейшего строительного проекта в Латвии Rail Baltica будет начата в период действия стратегии, KNAB также уделит особое внимание тому, чтобы государственные должностные лица во время реализации проекта действовали в общественных интересах и изначально была исключена возможность получения вовлеченными в проект или третьими лицами незаконной выгоды.

Также планируется, что в рамках возможностей в ходе о расследования уголовных процессов параллельно будет проводится детальное изучение финансов для выявления, ареста и конфискации средств, нажитых незаконным путем. Сейчас подобная практика тоже применяется, однако оценку финансов в большинстве случаев проводит следователь. В будущем планируется привлекать к этому процессу финансовых аналитиков, а также обеспечить соответствующее техническое оснащение.

Кроме того, KNAB планирует в ближайшие годы усовершенствовать контроль за использованием финансирования партий.