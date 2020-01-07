Прекращена программа микрокредитования малого и среднего бизнеса

Данная программа была начата в 2009 году, а завершилась 31 декабря 2019 года.

Целью программы было введение механизма микрокредитования малых и средних компаний и самозанятых лиц, содействие доступности микрокредитов для начала и развития малого бизнеса.

Во время действия программы финансовое учреждение развития Altum предоставило коммерсантам и самозанятым лицам 395 кредитов на общую сумму 1,53 млн евро. Погашено было 309 займов на общую сумму 1,27 млн евро, а списано 78 кредитов на общую сумму 218 736 евро.