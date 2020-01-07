Прекращена программа микрокредитования малого и среднего бизнеса

Кабинет министров во вторник признал утратившей силу программу микрокредитования малого и среднего бизнеса, принимая во внимание то, что программа достигла своей цели.
Данная программа была начата в 2009 году, а завершилась 31 декабря 2019 года.
Целью программы было введение механизма микрокредитования малых и средних компаний и самозанятых лиц, содействие доступности микрокредитов для начала и развития малого бизнеса.
Во время действия программы финансовое учреждение развития Altum предоставило коммерсантам и самозанятым лицам 395 кредитов на общую сумму 1,53 млн евро. Погашено было 309 займов на общую сумму 1,27 млн евро, а списано 78 кредитов на общую сумму 218 736 евро.
Как указывает Министерство финансов, программа полностью выполнила свои цели по разработке модели системы микрокредитования, с помощью программы были реализованы проекты микрокредитования по всей Латвии.