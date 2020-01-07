"Нетипично для Латвии": полиция более подробно рассказала об убийстве в Пардаугаве

Первоначальная информация свидетельствовала о том, что мужчина 1973 года рождения зашел в офисные помещения на улице Кандавас и пригласил знакомого работника 1970 года рождения выйти в коридор.

Там злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину и позже выстрелил себе в голову, сообщил журналистам начальник Управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов.

На данный момент рассматривается следующая версия случившегося - между нападавшим и жертвой был конфликт, однако пока рано говорить, были ли между ними разногласия из-за личных или деловых отношений, указал Созинов.

Во дворе офиса стражи порядка обнаружили автомобиль стрелка, а также выяснили, что у него было официально зарегистрированное оружие.

Пока еще рано судить, находился ли нападавший под воздействием каких-либо веществ, указал представитель полиции. Стражи порядка еще будут выяснять то, кем друг другу приходились стрелок и жертва.

Созинов не мог сказать, попадал ли нападавший ранее в поле зрения полиции.

Он также пояснил, что это нетипичное преступление для Латвии. У него также нет информации о том, наблюдались ли какие-то подозрительные обстоятельства, когда мужчина получал разрешение на ношение и хранение оружия.

Полиция отметила, что мужчина действовал в одиночку, поэтому обществу ничего не угрожает.

В связи со случившимся начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства и мотив преступления.

Как сообщалось ранее, это убийство не является единственным случаем сведения счетов между знакомыми людьми, произошедшим в Латвии в последнее время.