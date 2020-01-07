Вт, 7.01.2020
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"Нетипично для Латвии": полиция более подробно рассказала об убийстве в Пардаугаве

Иллюстративное фото.

ФОТО: Valsts policija/FLICKR

Во вторник, 7 января, в 12.30 Госполиция получила информацию о том, что один мужчина в офисе застрелил одного из работников, а потом совершил самоубийство, сообщили в Госполиции.

Первоначальная информация свидетельствовала о том, что мужчина 1973 года рождения зашел в офисные помещения на улице Кандавас и пригласил знакомого работника 1970 года рождения выйти в коридор. 

Там злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину и позже выстрелил себе в голову, сообщил журналистам начальник Управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов. 

На данный момент рассматривается следующая версия случившегося - между нападавшим и жертвой был конфликт, однако пока рано говорить, были ли между ними разногласия из-за личных или деловых отношений, указал Созинов. 

Во дворе офиса стражи порядка обнаружили автомобиль стрелка, а также выяснили, что у него было официально зарегистрированное оружие. 

Пока еще рано судить, находился ли нападавший под воздействием каких-либо веществ, указал представитель полиции. Стражи порядка еще будут выяснять то, кем друг другу приходились стрелок и жертва. 

Созинов не мог сказать, попадал ли нападавший ранее в поле зрения полиции. 

Он также пояснил, что это нетипичное преступление для Латвии. У него также нет информации о том, наблюдались ли какие-то подозрительные обстоятельства, когда мужчина получал разрешение на ношение и хранение оружия. 

Полиция отметила, что мужчина действовал в одиночку, поэтому обществу ничего не угрожает.

В связи со случившимся начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства и мотив преступления.

Как сообщалось ранее, это убийство не является единственным случаем сведения счетов между знакомыми людьми, произошедшим в Латвии в последнее время.

В сентябре 2019 года по подозрению в двойном убийстве в Мадонском крае был задержан вооруженный мужчина, который был знаком со своими жертвами. После допроса мужчина 1957 года рождения совершил самоубийство путем повешения.

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