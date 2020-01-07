Полиция обвиняет двух мужчин в убийстве брата Гунара Астры и его жены

Как сообщили в Госполиции, 22 марта прошлого года была получена информация о том, что под Талси убиты два человека. Полиция приехала на вызов, однако звонивший не мог ничего ясно рассказать, потому что находился в алкогольном опьянении. Также на одежде мужчины была видна кровь.

Немного позже стражи порядка узнали чуть больше информации и, приехав в дом в Вандзенской волости, обнаружили на полу мертвых мужчину и женщину.

Был начат уголовный процесс и по подозрениям в совершении преступления полиция задержала двух человек, один из них был тем самым мужчиной, которой сам сообщил стражам порядка о произошедшем.

В ходе следствия выяснилось, что мужчины пришли к пенсионерам и один из них напал с ножом на пожилых людей. Экспертиза постановила, что мужчина вонзил нож в тела жертв примерно десять раз.

После совершения преступления из дома пенсионеров подозреваемые взяли около 1000 евро, которые они потратили на поездку до Талси и игорный зал. Деньги были частично возвращены и переданы родственникам погибших.

Галерея: Место трагедии