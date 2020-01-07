США отказывают иранскому министру в визе. Он не может посетить заседание ООН

О том, что Зарифу не будет выдана виза, генсекретаря ООН Антониу Гутерриша проинформировал госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь Гутерриш сообщил об этом Зарифу.

Он сказал политику, что "у них нет времени рассматривать просьбу", заявил в разговоре с CBS министр Ирана.

Зариф подал заявку на получение визы, чтобы в четверг в Совете безопасности ООН говорить о значимости соблюдения Устава ООН.

У Зарифа была бы возможность выступить с речью об авиационном ударе США по Багдаду, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани и еще девять человек. Убийство Сулеймани вызвало обострение в отношениях США с Ираном, который пообещал отомстить за смерть генерала.

У США, на территории которых расположен главный штаб ООН, есть полномочие выдавать визы должностным лицам разных стран для посещения заседаний международной организации.

Однако есть исключения, и в прошлом США значительно ограничивали передвижение иранских дипломатов в Нью-Йорке.

США также запретили поездки, которые не связаны с НАТО, другим иностранным чиновникам, в том числе прокурору Международного уголовного суда.