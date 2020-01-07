Австралийцы объединились против пожаров. И против премьер-министра

"Да и само шоссе вовсю полыхало"

В социальных сетях легко найти фотографии и видео, сделанные в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Оранжевое небо, задымление, трупы животных вдоль дорог.

16-летний Габриэль Кам жил с родителями в Балморале - небольшом городе на берегу моря в двух часах езды от Сиднея. "Пожарные говорили нам: готовьтесь, спилите деревья и кустарник рядом с домом, чтобы огонь остановился, но все было бесполезно. Мы были полностью в руках матери-природы, мы были беззащитны", - говорит он.

Огонь уничтожил дом семьи Кам за несколько минут. В окнах там были установлены стекла, способные выдержать удар кувалды. После пожара они оплавились и осыпались мелкими кусочками.

Житель того же городка 67-летний Стив Харрисон - гончар по профессии - понял, что не успевает эвакуироваться. "Мой сад был в огне, дорога до шоссе была в огне, да и само шоссе вовсю полыхало", - вспоминает он.

За пару дней до пожара он сделал убежище, похожее на огнеупорную печь для обжига глиняных предметов. По форме, говорит Харрисон, она получилась весьма похожей на гроб. Он лег в эту печь и закрыл ее. "Огненная буря", как ее характеризует сам житель Балморала, продолжалась около получаса.

Когда дышать стало совсем тяжело, он открыл убежище. Дом полностью сгорел, сад был уничтожен, но мужчина остался жив и почти не пострадал.

Всего с декабря 2019 года огонь в Австралии уничтожил более 1400 домов.

"Это вообще реальная жизнь?"

Советы о том, как себя вести в случае опасности и как оказывать первую помощь, регулярно публикуются в национальных и городских газетах и на популярных сайтах.

Пожарным помогают волонтеры - и уже двое из них погибли при тушении огня. Фермеры спасают на своих защищенных территориях бегущих от огня диких животных.

В конце декабря совладелец фермы на северо-востоке штата Виктория Эндрю Фрешуотер написал в социальной сети LinkedIn: "Если у кого-то есть овцы и крупный рогатый скот в зоне пожаров, мы готовы принять шесть-семь тысяч животных и будем обращаться с ними как со своими".

После того, как пошли первые ответы, свою помощь предложили и другие фермеры. А Фрешуотер написал: "Я осознал, что шесть-семь тысяч - капля в море, к тому же из-за пожаров многих животных можно перевезти только по океану". Он создал страницу на сайте для фандрайзинга и предложил там собирать деньги для срочных нужд фермеров в зоне пожаров. Сотни человек уже пожертвовали суммы от 10 долларов до нескольких тысяч.

Власти штата Виктория 5 января попросили не присылать вещи для помощи пострадавшим. Одежды и предметов первой необходимости уже столько, что их просто негде хранить.