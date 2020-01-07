Линкайтс: выводы Госконтроля о Rail Baltica - не сюрприз

"У меня сложилось тесное сотрудничество с Государственным контролем в упорядочивании транспортного сектора. Я высоко ценю рекомендации Госконтроля в вопросах Rail Baltica, управления железной дорогой и других важных для сектора вопросах", - сказал министр, добавив, что результаты ревизии не являются для него сюрпризом.

Он напомнил, что Rail Baltica является первым трансграничным инфраструктурным проектом такого масштаба в странах Балтии, в реализации которого в каждой стране участвует много заинтересованных сторон.

По словам Линкайтса, уже вступая в должность, он понял, что реализация этого проекта в Латвии может не уложиться в сроки, поэтому в 2019 году Министерство сообщения предложило несколько организационных и операционных решений для ускорения реализации проекта, в том числе идею концентрации управления проектом в одной компании RB Rail, заявил министр.

Линкайтс сообщил, что в настоящее время идет проектирование самых сложных участков трассы Rail Baltica в Латвии.

Кроме того, завершена разработка технических решений для станции Rail Baltica в международном аэропорту "Рига", идет разработка проекта Рижского центрального вокзала, и уже заключен договор о строительстве, а также проектируется около 140 километров трассы Rail Baltica в Латвии, общая протяженность которой составит 265 километров.

Министр сказал, что в отчете аудиторов также подчеркивается существенный для проекта фактор - доступность финансирования.

Он заявил, что проект Rail Baltica находится в списке приоритетов латвийского правительства, для его успешной реализации предпринимаются все меры - на сегодняшний день для проекта обеспечено финансирование в размере 800 миллионов евро, и в феврале этого года планируется подать следующие заявки на получение средств.

Как сообщалось ранее, в ходе совместного аудита высшие ревизионные органы Латвии, Литвы и Эстонии пришли к выводу, что затраты по проекту железнодорожной магистрали европейского стандарта Rail Baltica могут превысить утвержденный бюджет, а также могут быть превышены сроки его реализации.

Как отмечает Госконтроль Латвии, Rail Baltica - крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии. Строительство 870-километровой железнодорожной линии от Таллина до границы Литвы с Польшей, согласно нынешним оценкам, будет стоить 5,79 млрд евро.

"Однако пока организациям, которые реализуют проект, не удалось обеспечить, чтобы мероприятия, определенные договорами о финансировании из Европейского инструмента соединения инфраструктуры, реализовались в соответствии с утвержденным графиком и первоначально рассчитанным бюджетом. Мероприятия по реализации проекта Rail Baltica на полтора года отстают от первоначально запланированного договорами о финансировании графика", - заявил Госконтроль.

В ревизионном заключении отмечается, что в июне 2019 года совместное предприятие стран Балтии по реализации проекта RB Rail заявило, что строительство магистрали может затянуться до марта 2030 года, если наступят риски и не будет доступно необходимое финансирование.