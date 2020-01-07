Линкайтс: выводы Госконтроля о Rail Baltica - не сюрприз

Выводы совместного аудита высших ревизионных органов Латвии, Литвы и Эстонии о возможном перерасходе утвержденного бюджета и превышении сроков реализации проекта Rail Baltica для Министерства сообщения не являются сюрпризом, заявил агентству LETA министр сообщения Талис Линкайтс.
"У меня сложилось тесное сотрудничество с Государственным контролем в упорядочивании транспортного сектора. Я высоко ценю рекомендации Госконтроля в вопросах Rail Baltica, управления железной дорогой и других важных для сектора вопросах", - сказал министр, добавив, что результаты ревизии не являются для него сюрпризом.
Он напомнил, что Rail Baltica является первым трансграничным инфраструктурным проектом такого масштаба в странах Балтии, в реализации которого в каждой стране участвует много заинтересованных сторон.
По словам Линкайтса, уже вступая в должность, он понял, что реализация этого проекта в Латвии может не уложиться в сроки, поэтому в 2019 году Министерство сообщения предложило несколько организационных и операционных решений для ускорения реализации проекта, в том числе идею концентрации управления проектом в одной компании RB Rail, заявил министр.
Линкайтс сообщил, что в настоящее время идет проектирование самых сложных участков трассы Rail Baltica в Латвии.
Кроме того, завершена разработка технических решений для станции Rail Baltica в международном аэропорту "Рига", идет разработка проекта Рижского центрального вокзала, и уже заключен договор о строительстве, а также проектируется около 140 километров трассы Rail Baltica в Латвии, общая протяженность которой составит 265 километров.
Министр сказал, что в отчете аудиторов также подчеркивается существенный для проекта фактор - доступность финансирования.
Он заявил, что проект Rail Baltica находится в списке приоритетов латвийского правительства, для его успешной реализации предпринимаются все меры - на сегодняшний день для проекта обеспечено финансирование в размере 800 миллионов евро, и в феврале этого года планируется подать следующие заявки на получение средств.
Как сообщалось ранее, в ходе совместного аудита высшие ревизионные органы Латвии, Литвы и Эстонии пришли к выводу, что затраты по проекту железнодорожной магистрали европейского стандарта Rail Baltica могут превысить утвержденный бюджет, а также могут быть превышены сроки его реализации.
Как отмечает Госконтроль Латвии, Rail Baltica - крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии. Строительство 870-километровой железнодорожной линии от Таллина до границы Литвы с Польшей, согласно нынешним оценкам, будет стоить 5,79 млрд евро.
"Однако пока организациям, которые реализуют проект, не удалось обеспечить, чтобы мероприятия, определенные договорами о финансировании из Европейского инструмента соединения инфраструктуры, реализовались в соответствии с утвержденным графиком и первоначально рассчитанным бюджетом. Мероприятия по реализации проекта Rail Baltica на полтора года отстают от первоначально запланированного договорами о финансировании графика", - заявил Госконтроль.
В ревизионном заключении отмечается, что в июне 2019 года совместное предприятие стран Балтии по реализации проекта RB Rail заявило, что строительство магистрали может затянуться до марта 2030 года, если наступят риски и не будет доступно необходимое финансирование.
Тем не менее рассчитанный в 2017 году бюджет и утвержденные сроки реализации проекта к 2026 году изменены не были. По проекту к настоящему времени заключены четыре договора о финансировании, один из которых обязателен только для Литвы. Согласно расчетам бюджет первого подписанного договора о финансировании будет превышен на 59,3 млн евро, в то время как использование средств по второму договору будет на 0,231 млн евро меньше.
Госконтроль также указал, что с юридической точки зрения структура реализации проекта не противоречит нормативам стран Балтии и в системе руководства проектом не обнаружено существенных конфликтов интересов, однако нет эффективного механизма, как решать тупиковые ситуации, когда транспортные министерства стран Балтии не могут договориться о совместных решениях по Rail Baltica.
У Латвии, Литвы, Эстонии были разные взгляды на управление проектом при принятии решений о финансировании и модели управления инфраструктурой, в результате чего было потеряно время.
"Высшие ревизионные учреждения также констатировали, что, хотя все три страны Балтии при планировании среднесрочного бюджета включили в него необходимые для Rail Baltica средства, ни одна из них не разработала долгосрочный план по финансированию проекта до его окончания. У стран также нет официально утвержденных планов по самофинансированию проекта на случай, если затраты на его реализацию будет больше, чем планировалось, и/или софинансирование Европейского союза будет меньше запланированного", - говорится в ревизионном заключении.
В ходе проверки установлено, что RB Rail разработало необходимые процедуры закупок, заключения договоров и управления проектом, внедрена система контроля качества, а в настоящее время разрабатывается система управления рисками.
Высшие ревизионные учреждения Латвии, Литвы и Эстонии по итогам ревизии дали рекомендации RB Rail, акционерам предприятия и министерствам транспорта.
"Мы призываем договориться о ясных правилах принятия решений на всех уровнях реализации проекта Rail Baltica, а также о четких планах управления изменениями и рисками, чтобы снизить риски несоблюдения графика реализации проекта и перерасхода бюджета. Мы считаем также, что необходимо запланировать доступность финансирования из госбюджета по проекту в долгосрочной перспективе, в том числе на случай, если затраты возрастут или же финансирование ЕС будет меньше, чем планировалось. Структуры, в которых проводилась ревизия, в целом согласились с предоставленными рекомендациями. В то же время их ответы свидетельствовали о нежелании ответственных министерств планировать финансирование проекта в долгосрочной перспективе, то есть для всего проекта в целом до его окончательной реализации", - указал Госконтроль.