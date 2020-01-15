Эра Месси и Роналду подходит к концу. Кто самые дорогие футболисты планеты?

CIES Football Observatory разработал алгоритм, который берёт во внимание возраст игроков, результаты и другие аспекты, которые влияют на трансферную стоимость футболистов. Добавим, что в рейтинге представлены лишь те футболисты, которые выступают в сильнейших европейских чемпионатах - Англии, Германии, Испании, Франции и Италии.

Этот рейтинг уже вызвал споры и многими был назван "сомнительным". Прежде всего из-за того, что неоднократно признававшийся в последние годы лучшим футболистом мира Лионель Месси находится на 8-й строчке, а португалец Криштиану Роналду и вовсе занимает неприличное для его статуса и заслуг 49-е место.

Тем не менее, давайте ознакомимся с рейтингом, который обнародовал швейцарский исследовательский центр.

10. Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина) - 115,7 млн евро

9. Антуан Гризманн ("Барселона", Франция) - 123,6 млн евро

8. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 125,5 млн евро

7. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", Англия) - 134,3 млн евро

6. Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур", Англия) - 150,5 млн евро

5. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал) - 155,6 млн евро

4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия) - 168,9 млн евро

3. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 175,1 млн евро

2. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия) - 223,7 млн евро

1. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция) - 265,2 млн евро