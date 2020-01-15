Ср, 15.01.2020
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Эра Месси и Роналду подходит к концу. Кто самые дорогие футболисты планеты?

Лионель Месси

ФОТО: AFP / Scanpix

Исследовательский центр CIES Football Observatory на своей официальной странице опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в европейских клубах.

CIES Football Observatory разработал алгоритм, который берёт во внимание возраст игроков, результаты и другие аспекты, которые влияют на трансферную стоимость футболистов. Добавим, что в рейтинге представлены лишь те футболисты, которые выступают в сильнейших европейских чемпионатах - Англии, Германии, Испании, Франции и Италии. 

Этот рейтинг уже вызвал споры и многими был назван "сомнительным". Прежде всего из-за того, что неоднократно признававшийся в последние годы лучшим футболистом мира Лионель Месси находится на 8-й строчке, а португалец Криштиану Роналду и вовсе занимает неприличное для его статуса и заслуг 49-е место.

Тем не менее, давайте ознакомимся с рейтингом, который обнародовал швейцарский исследовательский центр.

10. Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина) -  115,7 млн евро

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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9. Антуан Гризманн ("Барселона", Франция) - 123,6 млн евро

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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8. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 125,5 млн евро

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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7. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", Англия) - 134,3 млн евро 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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6. Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур", Англия) - 150,5 млн евро

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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5. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал) - 155,6 млн евро 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия) - 168,9 млн евро

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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3. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 175,1 млн евро 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия) - 223,7 млн евро

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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1. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция) - 265,2 млн евро

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Добавим, что в плане данных по трансферной стоимости футболистов наиболее авторитетным является немецкий портал transfermarkt.de. Там, к слову, цифры по вышеперечисленным игрокам заметно отличаются от данных CIES Football Observatory. 

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