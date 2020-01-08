Следующий бой Усика может состоятся в конце марта в Лондоне

В конце прошлого года британский боксёр Энтони Джошуа вернул себе чемпионские пояса по версии WBA, WBO, IBF и IBO, победив Энди Руиса. Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, а болгарин Кубрат Пулев - на пояс IBF.

Хирн заявил, что в данный момент все стороны продолжают переговоры и всё должно прояснится в ближайшие недели. Следующий бой Джошуа может провести в апреле или мае, но пока неизвестно, кто станет его соперником - Усик, Пулев или кто-то другой. Если Усик не станет следующим соперником британца, то украинец может выйти на ринг против Дерека Чисоры.

"Что касается боя Усик - Чисора, то он до сих пор возможен. Но вряд ли поединок состоится 7 марта. Вместе этого мы можем провести его 28 марта на арене O2", - сказал Хирн в интервью Sky Sports.