Видео ⟩ В трагическом ДТП под Калнциемсом погиб человек. Полиция ищет очевидцев

В понедельник, 6 января, в обеденное время произошла серьезная авария - при столкновении двух автомобилей тяжело пострадали три человека, а один погиб. Однако промежуток дороги, где произошло ДТП, прямой и хорошо обозреваемый, поэтому пока сложно выявить причины аварии, сообщает передача Degpunktā.