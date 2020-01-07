Видео ⟩ В трагическом ДТП под Калнциемсом погиб человек. Полиция ищет очевидцев

В понедельник, 6 января, в обеденное время произошла серьезная авария - при столкновении двух автомобилей тяжело пострадали три человека, а один погиб. Однако промежуток дороги, где произошло ДТП, прямой и хорошо обозреваемый, поэтому пока сложно выявить причины аварии, сообщает передача Degpunktā.
Движение на промежутке Лиепайского шоссе до поворота на Калнциемс было блокировано на несколько часов. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, однако обстоятельства ДТП по-прежнему не ясны и стражам порядка.
Известно, что на прямом промежутке дороги произошло фронтальное столкновение двух авто - белого микроавтобуса и легковой машины.
В аварии участвовало и другое транспортное средство, которое, так сказать, попалось на пути. С тяжелыми травмами в больницу были доставлены три человека, которых пожарным пришлось освобождать из поврежденных автомобилей, используя гидравлические инструменты, сообщает Degpunktā.
Стражи порядка призывают свидетелей аварии звонить инспектору отдела криминальной полиции Виктору Гайлису по телефону 63004266.