ООН критикует Трампа за угрозы памятникам культуры Ирана. Что это за памятники?

В субботу Трамп написал в своем "Твиттере", что США выделили 52 объекта, некоторые из которых "ценятся очень высоко и важны для Ирана и иранской культуры". Он пригрозил, что памятники подвергнутся "быстрой и жесткой атаке", если Тегеран попытается отомстить за гибель генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января в Ираке в результате авиаудара США.

Госсекретарь Майк Помпео и министр обороны США Марк Эспер попытались несколько смягчить риторику Трампа, отметив, что США будут действовать в рамках международного права.

Однако позднее Трамп повторил свои угрозы. "Им позволено убивать наших людей, им позволено пытать и калечить наших людей, им позволено ставить придорожные мины и взрывать наших людей - а нам нельзя прикасаться к их культурным объектам? Нет, так не будет", - сказал он.

В понедельник советник президента Келлиэнн Конуэй пояснила, что Трамп не собирается атаковать достопримечательности Ирана, а лишь "задает вопросы".

"В Иране есть много стратегических военных объектов, которые тоже можно воспринимать как культурные объекты", - сказала она. Позднее Конуэй уточнила, что не предполагает, что Иран маскирует военные объекты под видом культурных.

Сам Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме по итогам встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, заявил, что будет действовать в рамках закона.

"Знаете, если таков закон, то я буду исполнять закон. Но подумайте: они убивают наших людей, они взрывают наших людей, и после этого нам нужно быть деликатными в отношении их культурных объектов. Но я отношусь к этому нормально", - сказал он.

Министр обороны Марк Эспер, комментируя слова Трампа, сказал, что американские власти "будут следовать правилам военных конфликтов".

Шквал критики

Глава ЮНЕСКО Одри Озулай напомнила, что Иран и США в 1972 году подписали конвенцию о защите мирового природного и культурного наследия. Кроме того, в 1954 году обе страны присоединились к конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.

Однако осенью 2017 году Трамп объявил о выходе США из ЮНЕСКО, обвинив организацию в антиизраильской направленности.

Сенаторы от Демократической партии США Элизабет Уоррен и Крис Мёрфи заявили, что Трамп "угрожает совершить военные преступления". Об этом же заявил и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американским журналистам.

К критикам Трампа присоединился и глава МИД Британии Доминик Рааб, заявив, что культурные объекты находятся под защитой международного законодательства и Британия надеется на его соблюдение.

Как отмечает обозреватель Персидской службы Би-би-си Сам Фарзанех, если новость об убийстве генерала Сулеймани разделила иранцев на два лагеря, то слова Трампа про памятники вновь объединили нацию, которая с огромным уважением относится к своей истории.

Главные культурные объекты Ирана

В Иране находится более 20 памятников, внесенных в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот некоторые из них:

Персеполь - древний персидский город, созданный в VI-V веках до н. э., был столицей империи Ахеменидов.

Дворец Дария I в Персеполе Getty Images

Площадь Накш-э Джахан (другое название Площадь Имама) в городе Исфахан, построенная в XVI-XVII веках, - одна из самых больших площадей в мире.

Мечеть Имама (раньше называлась мечеть Шаха), расположена с южной стороны Площади Накш-э Джахан Getty Images

Мечеть шейха Лотфоллы - крупнейшая в Исфахане. Мечеть расположена на востоке площади Накш-э Джахан Getty Images

Ванкский собор в Исфахане – главный храм Армянской церкви в Иране Getty Images

Собор был построен в армянском квартале Исфахана в XVII веке Getty Images

Дворец Голестан в Тегеране, построенный в XVI веке и являвшийся главным центром иранской династии Каджаров, которая правила с 1785 по 1925 годы.

Дворец Голестан Getty Images

Дворец Голестан Getty Images

Город Йезд - основан в III тысячелетии до н. э., в XIV веке был столицей персидского государства Музаффаридов.

Город Йезд Getty Images

Город Йезд Getty Images

Тебризский базар - рынок в городе Тебриз, один из самых старых на Ближнем Востоке и самый большой крытый рынок в мире.

Тебризский базар Getty Images

Тебризский базар AFP