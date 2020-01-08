Ср, 8.01.2020
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В Тегеране назвали причину крушения украинского Boeing

ФОТО: Mohammad Nasiri / AP

Министерство дорог и городского развития Ирана заявило, что причиной крушения самолета "Международных авиалиний Украины" стало возгорание двигателя, со ссылкой на иранское агентство IRNA пишет "Медуза".

В министерстве отвергли предположение о том, что в пассажирский самолет попала ракета.

"Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе", — заявил представитель министерства Кассим Низами.

Посольство Украины в Иране также сообщило, что самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.

"Террористическая версия в настоящее время исключена", - заявили в посольстве.

Отметим, незадолго до авиакатастрофы, этой же ночью, Иран нанес авиаудар по военным базам США в Ираке.

Галерея: Место крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" 

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