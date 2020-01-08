В Тегеране назвали причину крушения украинского Boeing

Министерство дорог и городского развития Ирана заявило, что причиной крушения самолета "Международных авиалиний Украины" стало возгорание двигателя, со ссылкой на иранское агентство IRNA пишет "Медуза".
В министерстве отвергли предположение о том, что в пассажирский самолет попала ракета.
"Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе", — заявил представитель министерства Кассим Низами.
Посольство Украины в Иране также сообщило, что самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.
"Террористическая версия в настоящее время исключена", - заявили в посольстве.
Отметим, незадолго до авиакатастрофы, этой же ночью, Иран нанес авиаудар по военным базам США в Ираке.
Галерея: Место крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины"