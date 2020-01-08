С сегодняшнего дня банки больше не обслуживают Лембергса

С сегодняшнего дня, 8 января, банки не обслуживают мэра Вентспилса Айвара Лембергса и три связанные с ним организации - Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.
Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник, 9 декабря, на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
С сегодняшнего дня любые финансовые сделки с данными организациями будут невозможны, поскольку банки их больше не обслуживают.
В свою очередь Лембергс может держать один счёт, чтобы получить, например, пособия и пенсию, платить налоги и обеспечивать свои основные потребности.
Напомним, Лембергс подвергнут санкциям как действующее или бывшее должностное лицо, прямо или косвенно причастное к коррупции, в том числе растрате государственных средств, присвоении частных средств для личного блага, взяточничестве и др.