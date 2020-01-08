С сегодняшнего дня банки больше не обслуживают Лембергса

Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник, 9 декабря, на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

С сегодняшнего дня любые финансовые сделки с данными организациями будут невозможны, поскольку банки их больше не обслуживают.

В свою очередь Лембергс может держать один счёт, чтобы получить, например, пособия и пенсию, платить налоги и обеспечивать свои основные потребности.