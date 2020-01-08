МИД Украины опубликовал гражданство погибших в авиакатастрофе в Тегеране

В среду, 8 января, в Иране разбился Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Все находившееся на борту погибли. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в микроблоге Twitter сообщил, что в авиакатастрофе погибли 176 человек.
Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020
Іран - 82;
Канада - 63;
Україна - 2 + 9(екіпаж);
Швеція - 10;
Афганістан - 4;
ФРН - 3;
Велика Британія - 3.
Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування.
По его информации, среди погибших в авиакатастрофе:
- 82 гражданина Ирана,
- 63 гражданина Канады,
- 2 (+9 экипаж) гражданина Украины,
- 10 граждане Швеции,
- 4 гражданина Афганистана,
- 3 гражданина Германии,
- 3 гражданина Великобритании.
Посольство России в Иране сообщило, что россиян не было на борту разбившегося самолета.
"На борту было мало украинцев за счет того, что много пассажиров планировали лететь [транзитом] из аэропорта Борисполь,
так как этот рейс коннектился почти со всеми европейскими рейсами", - пояснил главы компании "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхнэ.
Напомним, Министерство дорог и городского развития Ирана заявило, что причиной крушения самолета "Международных авиалиний Украины" стало возгорание двигателя.
В Иране отвергли предположение о том, что в пассажирский самолет попала ракета. Посольство Украины в Иране также сообщило, что самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.
Отметим, незадолго до авиакатастрофы, этой же ночью, Иран нанес авиаудар по военным базам США в Ираке.
Галерея: Место крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины"