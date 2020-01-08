МИД Украины опубликовал гражданство погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9(екіпаж);

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020

По его информации, среди погибших в авиакатастрофе:

82 гражданина Ирана,

63 гражданина Канады,

2 (+9 экипаж) гражданина Украины,

10 граждане Швеции,

4 гражданина Афганистана,

3 гражданина Германии,

3 гражданина Великобритании.

Посольство России в Иране сообщило, что россиян не было на борту разбившегося самолета.

"На борту было мало украинцев за счет того, что много пассажиров планировали лететь [транзитом] из аэропорта Борисполь,

так как этот рейс коннектился почти со всеми европейскими рейсами", - пояснил главы компании "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхнэ.

Напомним, Министерство дорог и городского развития Ирана заявило, что причиной крушения самолета "Международных авиалиний Украины" стало возгорание двигателя.

В Иране отвергли предположение о том, что в пассажирский самолет попала ракета. Посольство Украины в Иране также сообщило, что самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.

Отметим, незадолго до авиакатастрофы, этой же ночью, Иран нанес авиаудар по военным базам США в Ираке.