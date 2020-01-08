Ср, 8.01.2020
Мои огромные соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа. Владимир Зеленский, президент Украины

МИД Украины опубликовал гражданство погибших в авиакатастрофе в Тегеране

ФОТО: - / AFP

В среду, 8 января, в Иране разбился Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Все находившееся на борту погибли. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в микроблоге Twitter сообщил, что в авиакатастрофе погибли 176 человек.

По его информации, среди погибших в авиакатастрофе:

  • 82 гражданина Ирана,
  • 63 гражданина Канады,
  • 2 (+9 экипаж) гражданина Украины,
  • 10 граждане Швеции,
  • 4 гражданина Афганистана,
  • 3 гражданина Германии,
  • 3 гражданина Великобритании.

Посольство России в Иране сообщило, что россиян не было на борту разбившегося самолета.

"На борту было мало украинцев за счет того, что много пассажиров планировали лететь [транзитом] из аэропорта Борисполь,

так как этот рейс коннектился почти со всеми европейскими рейсами", - пояснил главы компании "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхнэ.

Напомним, Министерство дорог и городского развития Ирана заявило, что причиной крушения самолета "Международных авиалиний Украины" стало возгорание двигателя.

В Иране отвергли предположение о том, что в пассажирский самолет попала ракета. Посольство Украины в Иране также сообщило, что самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.

Отметим, незадолго до авиакатастрофы, этой же ночью, Иран нанес авиаудар по военным базам США в Ираке.

Галерея: Место крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" 

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