Ср, 8.01.2020
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Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии

ФОТО: AP/Scanpix

Дым от лесных пожаров в Австралии, перейдя Тихий океан и южноамериканский континент, достиг южной Бразилии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на частную бразильскую метеорологическую компанию MetSul.

Ранее СМИ сообщали, что дым от пожаров в Австралии смог достичь Чили и Аргентины. Дым был замечен почти над всеми южными и центральными городами Чили.

Как сообщается, наибольшая концентрация дыма можно наблюдать на юго-западе штата на границе с Уругваем.

Компания подчеркнула, что риска для здоровья нет, так как дым находится на большой высоте, а на качество воздуха у поверхности не влияет.

Галерея: Пожары в Австалии

Галерея: Последствия пожаров в Австралии 

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