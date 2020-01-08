Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии

Ранее СМИ сообщали, что дым от пожаров в Австралии смог достичь Чили и Аргентины. Дым был замечен почти над всеми южными и центральными городами Чили.

Как сообщается, наибольшая концентрация дыма можно наблюдать на юго-западе штата на границе с Уругваем.

Компания подчеркнула, что риска для здоровья нет, так как дым находится на большой высоте, а на качество воздуха у поверхности не влияет.

Галерея: Пожары в Австалии