Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии

Дым от лесных пожаров в Австралии, перейдя Тихий океан и южноамериканский континент, достиг южной Бразилии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на частную бразильскую метеорологическую компанию MetSul.
Ранее СМИ сообщали, что дым от пожаров в Австралии смог достичь Чили и Аргентины. Дым был замечен почти над всеми южными и центральными городами Чили.
Как сообщается, наибольшая концентрация дыма можно наблюдать на юго-западе штата на границе с Уругваем.
Компания подчеркнула, что риска для здоровья нет, так как дым находится на большой высоте, а на качество воздуха у поверхности не влияет.
Галерея: Пожары в Австалии
Галерея: Последствия пожаров в Австралии