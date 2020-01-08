Видео: Российский новичок НХЛ подрался с легендарным словацким великаном

Российский хоккеист "Нэшвилла" Яков Тренин выступает за команду с 2019 года и несмотря на небольшое игровое время, в первых девяти матчах заработал 4 (2+2) очка.

Матч против "Бостона" для российского хоккеиста не удался. Его команда потерпела разгромное поражение, а сам Тренин сцепился с Здено Харой.

Отметим, что рост российского хоккеиста 188 см, но по сравнению со словаком он выглядит весьма скромно - у гиганта из "Бостона" 205 см и 113 кг. Кроме того, Тренину 22 года, а словаку 42.

Несмотря на разницу в габаритах и возрасте, Тренин не только не испугался драки, но и активно в неё включился.

В голосовании на сайте хоккейных боёв Hockey Fights 61,9% голосов респондентов были за то, что драку выиграл Тренин. 33% были на стороне Хары, а ещё 4,8% настаивали на ничьей.