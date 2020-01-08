Два пассажира не сели на роковой рейс Тегеран-Киев

Двоим удалось спастись от авиакатастрофы рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", произошедшей в столице Ирана.
Об этом в среду, 8 января, сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет Корреспондент.net.
"На рейс зарегистрировались 169 человек, на самолете было 167 пассажиров, два человека не сели на рейс, их имена есть у СНБО", - заявил Данилов.
Также стало известно, что Офис генпрокурора Украины открыл уголовное дело по факту авиакатастрофы в Иране.
"Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Открыто уголовное производство по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей (ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины).
Галерея: Место крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины"