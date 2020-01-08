Сияют вместе! Герцоги Сассекские вернулись к своим королевским обязанностям
Держась за руки, с ослепительными улыбками ни лицах принц Гарри и Меган Маркл после двухмесячного перерыва появились на публике. Первым официальным мероприятием в 2020 году стал для них визит в Дом Канады в Лондоне.
Герцогиня была одета в своей любимой песочно-коричневой гамме - на ней было пальто цвета camel, из-под которого виднелись коричневая водолазка и шелковая юбка средней длины от Massimo Dutti приятного шоколадного оттенка. Дополнили образ Меган замшевые лодочки Jimmy Choo в тон.
Принц Гарри, в свою очередь, прекрасно смотрелся в классическом синем костюме и голубом галстуке.
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